Специалисты не советуют собирать грибы тем, кто никогда этого не делал, ведь в корзину могут попасть несъедобные или ядовитые виды, которым не место на вашей кухне.

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В разгар грибного сезона предлагаем вам вспомнить как отличить съедобные грибы от их двойников, а также чем они полезны для нашего организма.

Чем полезны грибы

Грибы, особенно сушеные, имеют огромный запас белка, которого в три раза больше, чем в мясе, и в два раза больше, чем в яйцах.

Лесные дары также богаты фосфором и кальцием, количество которых почти такое же, как в рыбе.

Кроме того, грибы низкокалорийные и способны вызвать ощущение сытости, даже если потреблять их в небольшом количестве.

Классификация грибов

Ядовитые грибы – содержат токсичные вещества, вызывающие отравление организма, и не теряют своей токсичности при любой обработке.

– содержат токсичные вещества, вызывающие отравление организма, и не теряют своей токсичности при любой обработке. Условно-съедобные грибы – теряют свои ядовитые свойства при определенной обработке (варке, сушке или солении), после чего их можно употреблять.

– теряют свои ядовитые свойства при определенной обработке (варке, сушке или солении), после чего их можно употреблять. Несъедобные грибы – не ядовитые, но имеют неприятный вкус или запах, который сохраняется даже после длительного приготовления.

– не ядовитые, но имеют неприятный вкус или запах, который сохраняется даже после длительного приготовления. Съедобные грибы – такие можно потреблять жареными, солеными, маринованными или сушеными.

Как отличить съедобные грибы от ядовитых

Опята и ложные опята

Хотя некоторых представителей этого семейства и называют ложными, но все же их относят к категории условно-съедобных. Это означает, что их можно потреблять при длительной термической обработке. Однако при попадании в организм определенные виды ложных опят вызывают лишь легкое отравление, другие же могут привести даже к тяжелым последствиям.



Ложные опята относят к категории условно-съедобных / Инфографика 24 канала

Маслята и ложные маслята

Несколько опаснее ситуация с маслятами, ведь их двойники могут быть как просто несъедобными, так и ядовитыми. К счастью, последние встречаются редко. Если несъедобные вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, то употребление маслят ложных может стать причиной летального исхода.



Ядовитые маслята случаются редко / Инфографика 24 канала

Лисички и ложные лисички

Отравление ложными лисичками провоцирует диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.



Ложные лисички могут вызвать галлюцинации / Инфографика 24 канала

Белый и сатанинский гриб

В специализированной литературе сатанинские грибы относят к условно-съедобным. Да, потреблять их без длительного вымачивания и варки не менее 10 часов нельзя.



Сатанинский гриб очень опасен для потребления / Инфографика 24 канала

Лесной шампиньон и бледная поганка

Значительная часть отравлений бледной поганкой заканчивается смертью в течение 58 дней после попадания в организм.



Бледную поганку легко отличить от съедобных грибов / Инфографика 24 канала

Важные советы для грибников

Никогда не собирайте грибы, которых не знаете.

Если гриб вызывает хотя бы малейшее сомнение, лучше от него избавиться.

Не пробуйте сырые грибы на вкус, это опасно.

Тщательно проверьте каждый гриб, прежде чем начинать готовить.

Не используйте общеизвестные методы определения ядовитости грибов вроде использования луковицы или серебряных ложек. Кроме ошибок, они ничего не дают.

Перед приготовлением любого блюда отварите грибы в подсоленной воде в течение 10 – 15 минут.

Готовые блюда храните на холоде в эмалированной посуде, но не более 24 часов.

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Что делать при отравлении

Если через 30 минут после употребления грибов у вас появились тошнота, рвота, головная боль, боль в животе или галлюцинации – это сигнал, что вы отравились. При первых признаках вам следует:

позвонить в "скорую";

промыть желудок простой водой;

принять сорбенты;

употреблять много жидкости: обычную или подсоленную воду, прохладный чай – это поможет вывести токсины.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, молочные и кисломолочные продукты, любую пищу вообще. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.