Специалисты не советуют собирать грибы тем, кто никогда этого не делал, ведь в корзину могут попасть несъедобные или ядовитые виды, которым не место на вашей кухне.
Читайте также Как повысить иммунную систему за 24 часа
В разгар грибного сезона предлагаем вам вспомнить как отличить съедобные грибы от их двойников, а также чем они полезны для нашего организма.
Чем полезны грибы
- Грибы, особенно сушеные, имеют огромный запас белка, которого в три раза больше, чем в мясе, и в два раза больше, чем в яйцах.
- Лесные дары также богаты фосфором и кальцием, количество которых почти такое же, как в рыбе.
- Кроме того, грибы низкокалорийные и способны вызвать ощущение сытости, даже если потреблять их в небольшом количестве.
Классификация грибов
- Ядовитые грибы – содержат токсичные вещества, вызывающие отравление организма, и не теряют своей токсичности при любой обработке.
- Условно-съедобные грибы – теряют свои ядовитые свойства при определенной обработке (варке, сушке или солении), после чего их можно употреблять.
- Несъедобные грибы – не ядовитые, но имеют неприятный вкус или запах, который сохраняется даже после длительного приготовления.
- Съедобные грибы – такие можно потреблять жареными, солеными, маринованными или сушеными.
Как отличить съедобные грибы от ядовитых
- Опята и ложные опята
Хотя некоторых представителей этого семейства и называют ложными, но все же их относят к категории условно-съедобных. Это означает, что их можно потреблять при длительной термической обработке. Однако при попадании в организм определенные виды ложных опят вызывают лишь легкое отравление, другие же могут привести даже к тяжелым последствиям.
Ложные опята относят к категории условно-съедобных / Инфографика 24 канала
- Маслята и ложные маслята
Несколько опаснее ситуация с маслятами, ведь их двойники могут быть как просто несъедобными, так и ядовитыми. К счастью, последние встречаются редко. Если несъедобные вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, то употребление маслят ложных может стать причиной летального исхода.
Ядовитые маслята случаются редко / Инфографика 24 канала
- Лисички и ложные лисички
Отравление ложными лисичками провоцирует диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.
Ложные лисички могут вызвать галлюцинации / Инфографика 24 канала
- Белый и сатанинский гриб
В специализированной литературе сатанинские грибы относят к условно-съедобным. Да, потреблять их без длительного вымачивания и варки не менее 10 часов нельзя.
Сатанинский гриб очень опасен для потребления / Инфографика 24 канала
- Лесной шампиньон и бледная поганка
Значительная часть отравлений бледной поганкой заканчивается смертью в течение 58 дней после попадания в организм.
Бледную поганку легко отличить от съедобных грибов / Инфографика 24 канала
Важные советы для грибников
- Никогда не собирайте грибы, которых не знаете.
- Если гриб вызывает хотя бы малейшее сомнение, лучше от него избавиться.
- Не пробуйте сырые грибы на вкус, это опасно.
- Тщательно проверьте каждый гриб, прежде чем начинать готовить.
- Не используйте общеизвестные методы определения ядовитости грибов вроде использования луковицы или серебряных ложек. Кроме ошибок, они ничего не дают.
- Перед приготовлением любого блюда отварите грибы в подсоленной воде в течение 10 – 15 минут.
- Готовые блюда храните на холоде в эмалированной посуде, но не более 24 часов.
Полезно Диетические начинки для омлета и лаваша: оригинальные идеи на каждый день
Что делать при отравлении
Если через 30 минут после употребления грибов у вас появились тошнота, рвота, головная боль, боль в животе или галлюцинации – это сигнал, что вы отравились. При первых признаках вам следует:
- позвонить в "скорую";
- промыть желудок простой водой;
- принять сорбенты;
- употреблять много жидкости: обычную или подсоленную воду, прохладный чай – это поможет вывести токсины.
Нельзя употреблять алкогольные напитки, молочные и кисломолочные продукты, любую пищу вообще. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.