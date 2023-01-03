Неочікуване бажання перекусити стає для багатьох гарним приводом потішити себе дозою солодкого. Чим його можна замінити, розповідаємо далі.

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Що можна їсти щодня і не поправлятись

На жаль, чимало закусок, які ми можемо нашвидкуруч знайти в магазині, аби втамувати відчуття голоду, не є корисними. Вони проходять чимало рівнів жорсткої обробки, залишаючи для нас лише порожні калорії і чимало шкоди. Викорінювати звичку перекусів дуже складно, тому ми пропонуємо замінити лише інгредієнти на смачні та корисні водночас. Експерти зі схуднення рекомендують звертатись до хрусткої закуски – горішків.

Вони будуть безпечними, якщо ви хочете схуднути, мають чудовий смак, широке різноманіття та насичені клітковиною, каже дієтологиня та авторка книги "Рецепт виживання" Дана Елліс Ханнес. Вона рекомендує завжди носити зі собою мигдаль, волоські горіхи або арахіс. Всього 30 грамів горіхів допоможуть швидко задовольнити потребу перекусити, втамувати голод та зменшити тягу до їжі. Це гарний спосіб контролю ваги.

Це хороша закуска, яка не додасть ваги, тому що вона дуже ситна. У горіхах є білок, клітковина, дуже здорові жири, і це може допомогти вам запобігти переїданню калорій пізніше протягом дня, а також запобігти коливанням цукру в крові (що змушує вас відчувати голод, навіть коли ви ситі),

– зазначає Дана Елліс Ханнес.



Прихопіть зі собою горіхи / Фото Pexels

Пам'ятаємо і про неймовірну кількість поживних речовин та користь для організму, яку ви можете отримати зі споживання невеличкої жменьки горіхів. Наприклад, мигдаль є чудовим джерелом вітаміну Е, магнію та клітковини. У складі горіхів чимало мононенасичених жирів, які необхідні для здорового функціонування серця та знижують рівень холестерину.

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