Коли ціни суттєво підіймаються, залишається обмаль доступних продуктів. Розповідаємо, що саме сприяє профілактиці хронічних захворювань і, відповідно, може продовжити тривалість життя.

До слова Ця унікальна приправа змінить ваші страви та покращить здоров'я

Продукти, що продовжують життя

Картопля

У цьому овочі є чимало калію, який сприяє зменшенню ризику інсульту. Картопля, окрім цього, містить вітамін B1, який допомагає розвитку організму, фолієву кислоту, яка впливає на продукування еритроцитів, й корисний при захворюваннях вітамін B6.



У картоплі є чимало корисного / Фото Pexels

Консервовані боби

У них переважно мало насичених жирів та калорій, але чимало клітковини. Дієта з її високим вмістом сприяє зниженню ризиків серцевих захворювань та діабету. Рекомендується вживати 25 грамів клітковини на день жінкам та 38 грамів – чоловікам.

Половина склянки квасолі, до слова, містить близько 9 грамів клітковини. Також цей представник бобових є хорошим джерелом білка й заліза.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Морква

Якщо коротко – бюджетний і дуже корисний продукт. Морква має в собі чимало калію, який є надважливим для нормального функціонування серцево-судинної системи. У цьому овочі міститься також багато фітонутрієнтів, каротиноїдів і поліфенолів.



Не забувайте вживати моркву / Фото Pexels

Коричневий рис

Популярний не надто дорогий гарнір є обов'язковим у районах світу, де люди живуть довше. З нього складається 65% їхнього раціону. Радимо обирати не білий, а саме коричний чи чорний рис, адже у них є чимало клітковини й антиоксидантів.

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Капуста

Вона, як картопля з морквою, багата на калій. Та й взагалі науковці довели, що листові зелені овочі є корисними для людського організму. Капуста також допоможе вам у боротьбі з різними видами раку, адже містить хімічні речовини, які посилюють природні системи детоксикації організму.