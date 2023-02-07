Жирні забруднення складно відіпрати, а затемнені плями на тканині зроблять ваш образ ну дуже неохайним. Як миттєво прибрати забруднення без прання, розповідаємо далі.

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Як позбутись жирної плями

На полицях супермаркету можна знайти чимало засобів для видалення жирних забруднень. Але цей лайфхак вбереже тканину від агресивних речовин та зекономить гроші. Прибрати пляму можна навіть без прання та зайвих зусиль.

Для цього важливо мати під рукою тальк. Це мінерал, який містить магній, кремній і кисень. Ці компоненти разом працюють, як чудовий абсорбент. Достатньо злегка присипати масляну пляму, втиснути мінерал ложкою та залишити на 1 – 2 години.

Після цього видаліть залишки за допомогою щітки. Тальк вбере весь жир, а на тканині не залишиться жодного сліду.



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