Жирные загрязнения сложно отстирать, а затемненные пятна на ткани сделают ваш образ ну очень неопрятным. Как мгновенно убрать загрязнение без стирки, рассказываем дальше.
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Как избавиться от жирного пятна
На полках супермаркета можно найти много средств для удаления жирных загрязнений. Но этот лайфхак убережет ткань от агрессивных веществ и сэкономит деньги. Убрать пятно можно даже без стирки и лишних усилий.
Для этого важно иметь под рукой тальк. Это минерал, содержащий магний, кремний и кислород. Эти компоненты вместе работают, как отличный абсорбент. Достаточно слегка присыпать масляное пятно, вдавить минерал ложкой и оставить на 1 – 2 часа.
После этого удалите остатки с помощью щетки. Тальк впитает весь жир, а на ткани не останется ни следа.
Эти советы продлят жизнь вашим вещам / Фото Pexels
Что еще поможет удалить жирные загрязнения
- Жидкость для мытья посуды: наносим на загрязнение, оставляем на 15 – 20 минут и стираем в стиральной машинке.
- Хозяйственное мыло: замачиваем ткань в горячей воде, тщательно натираем мылом, оставляем на 2 часа, затем выпираем.
- Пищевая сода: ее смело можно использовать для натуральных и деликатных тканей. Смешайте воду с порошком 1:1 и нанесите на загрязнение, оставьте на 30 минут.
- Крахмал с молоком: смешиваем 50 миллилитров молока и 4 столовые ложки картофельного крахмала, втираем и оставляем на ночь. Утром промойте пятно водой и постирайте.
- Спирт: он поможет удалить даже самые старые пятна, если обратитесь к высокопроцентному продукту. А для усиления эффекта в ложку спирта можно добавить несколько капель уксуса.