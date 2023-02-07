Жирные загрязнения сложно отстирать, а затемненные пятна на ткани сделают ваш образ ну очень неопрятным. Как мгновенно убрать загрязнение без стирки, рассказываем дальше.

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Как избавиться от жирного пятна

На полках супермаркета можно найти много средств для удаления жирных загрязнений. Но этот лайфхак убережет ткань от агрессивных веществ и сэкономит деньги. Убрать пятно можно даже без стирки и лишних усилий.

Для этого важно иметь под рукой тальк. Это минерал, содержащий магний, кремний и кислород. Эти компоненты вместе работают, как отличный абсорбент. Достаточно слегка присыпать масляное пятно, вдавить минерал ложкой и оставить на 1 – 2 часа.

После этого удалите остатки с помощью щетки. Тальк впитает весь жир, а на ткани не останется ни следа.



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