Експерти поділилися найпростішим трюком, який допомагає худнути навіть тоді, коли ви спите! Все, що для цього потрібно – відповідний температурний режим. Розповідаємо про особливості методу.

Якщо, через чергові карантинні обмеження, ви шукаєте простих способів схуднути в домашніх умовах, зверніть увагу на спосіб, запропонований британським професором Майклом Сіммонсом, повідомляє Dailystar. В програмі How To Lose Weight Well, чоловік розповів про науково доведений спосіб, який допоможе спалити жир без виконання виснажливих вправ.

Лікарка-терапевтка Хелен Лауал взяла інтерв'ю в професора Сіммонса, який пояснив, що активація бурого жиру під час сну може допомогти худнути без навантажень та дієт:

Один грам бурого жиру може виробляти в 300 разів більше тепла, ніж будь-яка інша тканина тіла.

Професор пояснив, що ми можемо спалювати приблизно 300 калорій під час сну, але лише під час активізації бурого жиру. Найпростіший спосіб зробити це – знизити температуру в спальні до 18°C. Якщо ви боїтеся холоду або звикли спати в теплі – вам навряд чи вийде активізувати буру жирову тканину.

Якщо ви не відчуєте холоду – ваш бурий жир не активізується. Без дискомфорту неможливо отримати вигоди.

Сіммонс додав, що дослідження проводилися виключно в приміщеннях, де температура в нічний час становила 18–19°C, тож він не радить експериментувати з більш прохолодними режимами, оскільки це може погіршити загальний стан непідготовленого організму.

Такий процес фахівці пояснюють термогенетичною дією організму. Наше тіло витрачає енергію, щоб зігрітися і саме бурий жир допомагає калоріям спалюватися.



Як легко втрачати калорії / Фото Pixabay

Експеримент

Лікарка Лауал, яка інтерв'ювала професора, спробувала провести ніч у прохолодному приміщенні. Наступного дня тепловізор показав, що близько 4:30 ранку біля її грудей з’явилася помітна біла ділянка. Це означало, що коричневий жир активізувався.

Експеримент показав, що лікарка спалила 75 калорій за 8-годинний сон.

Тож скільки зайвих калорій можна спалити за тиждень? Професор Сіммонс вважає, що при регулярному сні в прохолодній спальні, ми можемо втрачати 500 калорій в тиждень. Чоловік пожартував, що це – мінус один обід або нейтралізація шматку пирога. Погодьтеся, що це непоганий обмін на те, що ми просто спите в прохолодній спальні.