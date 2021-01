Эксперты поделились простым трюком, который помогает худеть, даже если вы спите! Все, что для этого нужно – соответствующий температурный режим. Рассказываем об особенностях метода.

Если из-за очередного карантина, вы ищете простых способов похудеть в домашних условиях, обратите внимание на способ, предложенный британским профессором Майклом Симмонсом, сообщает Dailystar. В программе How To Lose Weight Well, мужчина рассказал об научно доказанном способе, который поможет сжечь жир без выполнения изнурительных упражнений.

Врач-терапевт Хелен Лауал взяла интервью у профессора Симмонса, который объяснил, что активация бурого жира во время сна может помочь худеть без нагрузок и диет:

Один грамм бурого жира может производить в 300 раз больше тепла, чем любая другая ткань тела.

Профессор объяснил, что мы можем сжигать примерно 300 калорий во время сна, но только при активизации бурого жира. Самый простой способ сделать это – снизить температуру в спальне до 18°C. Если вы боитесь холода или привыкли спать в тепле – вам вряд ли удастся активизировать бурю жировую ткань.

Если вы не почувствуете холода – ваш бурый жир не активизируется. Без дискомфорта невозможно получить выгоды.

Симмонс добавил, что исследования проводились исключительно в помещениях, где температура в ночное время составляла 18–19°C и не советует экспериментировать с более прохладными режимами, поскольку это может ухудшить общее состояние неподготовленного организма.

Такой процесс специалисты объясняют термогенетическим действием организма. Наше тело тратит энергию, чтобы согреться и именно бурый жир помогает калориям сжигаться.



Как легко терять калории / Фото Pixabay

Эксперимент

Врач Лауал, которая интервьюировала профессора, попыталась провести ночь в прохладном помещении. На следующий день тепловизор показал, что около 4:30 утра у ее груди появилась заметный белый участок. Это означало, что коричневый жир активизировался.

Эксперимент показал, что врач сожгла 75 калорий в течение 8-часового сна.

А сколько лишних калорий можно сжечь за неделю? Профессор Симмонс считает, что при регулярном сне в прохладной спальне, мы можем терять 500 калорий в неделю. Мужчина пошутил, что это – минус один обед или нейтрализация куска пирога. Согласитесь – неплохой обмен на то, что вы просто спите в прохладном помещении.