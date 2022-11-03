Навколо стільки смачної їжі, що іноді важко встояти та контролювати кількість споживаного. Але часті переїдання призводять до того, що шлунок розтягується і звикає до більших обсягів їжі. Це може призвести до зайвої ваги та проблем зі здоров'ям.

Ділимося з вами лайфхаками, які допоможуть менше їсти, але водночас почуватися ситими.

Зверніть увагу 5 корисних продуктів, які насправді не низькокалорійні, як ми думаємо

Пийте воду

В середньому рекомендують випивати близько 2 літрів води на день. Людина відчуває ситість, коли живіт розширюється. Іноді його можна просто наповнити водою.

Наприклад, вживання води за 30 хвилин до їжі може обдурити ваш шлунок. І потім ви менше з'їсте.

Їжте повільніше

Коли ми їмо швидко, мозок не встигає розпізнати відчуття насичення. Їжте повільно, і ви відчуєте ситість навіть після невеликих порцій.

Пам’ятайте, що між початком прийому їжі і моментом, коли мозок отримає повідомлення про те, що шлунок повний, минає приблизно 20 хвилин.



Не поспішайте, коли їсте / Фото Unsplash

Приберіть ласощі подалі від очей

Щоб уникнути бездумних перекусів, приберіть з поля зору всі ці смачні, але калорійні та некорисні ласощі. Покладіть печиво і цукерки в далекий ящик, а морозиво сховайте глибше в морозилку.

Їжте більше овочів і фруктів

Спробуйте з’їсти перед основним прийомом їжі легкий овочевий салат або яблуко. Таким чином ви збільшите споживання корисних овочів і зменшите розмір порції основної страви.

Додайте до свого раціону більше білка

Вживання білка на сніданок допоможе вам споживати менше калорій протягом дня. Вегетаріанці в цьому випадку можуть вживати протеїнові коктейлі або віддавати перевагу рослинному протеїну.

Їжте іншою рукою, ніж завжди

Якщо ви правша, спробуйте їсти лівою рукою, і навпаки. Річ в тому, що споживання недомінуючою рукою допомагає вам їсти приблизно на 30% менше.