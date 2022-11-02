Правильне харчування має бути корисним, але водночас і розумним. Розповідаємо, які поживні продукти слід вживати в обмежених кількостях.

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Продукти, які насправді висококалорійні

5. Хрусткі хлібці

Житній хліб містить 366 калорій на 100 грамів.

Рисові хлібці містять 310 калорій на 100 грамів.

Хлібці з цільної пшениці корисніші за хліб, оскільки містять багато клітковини, яка довше перетравлюється. Це означає, що ви тривалий час не будете відчувати голод.

Хлібці покращують роботу травної системи, містять корисний холестерин і залізо, позитивно впливають на організм. Однак пам'ятайте, що надлишок вуглеводів може порушити щоденний баланс калорій, білків і жирів.

4. Бурий рис

Коричневий рис містить 367 калорій на 100 грамів.

Завдяки тому, що коричневий рис не очищаюь від лушпиння, він містить речовини, яких немає в білому рисі: магній, фосфор, селен, тіамін, ніацин, вітамін В6 і марганець, а також багато клітковини. Тому він вважається більш корисним.

Тим не менш, за калорійністю коричневий рис мало чим відрізняється від білого. Тому людям, які намагаються контролювати свою вагу, не варто їсти цю їжу без обмежень.

Бурий рис так само калорійний, як і білий / Фото Unsplash

3. Гранола

Домашня гранола містить 489 калорій на 100 грамів.

Гранола містить багато клітковини і корисних жирів, антиоксидантів і вітаміну Е. Клітковина допомагає схуднути і довше відчувати ситість.

До складу граноли входять сухофрукти, часто мед або сиропи, горіхи, насіння, тому, незважаючи на всі корисні властивості, її енергетична цінність дуже висока. Крім того, гранолу зазвичай їдять з молоком, йогуртом або соком, що підвищує калорійність. Його також можна їсти, запиваючи гарячою водою, але цей варіант підійде не всім.

Таким чином, гранолу можна включити у свій раціон, але обов'язково враховуйте розмір порції.

2. Горіхи

Горіх з найбільшою енергетичною цінністю – макадамія. На 100 грамів – 718 калорій.

Пекан містить 691 калорій на 100 грамів, а мигдаль – 667 ккал на 100 грамів.

Це не означає, що ви не повинні їсти горіхи. Вони дуже корисні і є приємною закускою, яка може стати альтернативою чипсам. Горіхи містять мононенасичені жири, а також вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які корисні для вашого здоров'я.

Однак їсти горіхи потрібно невеликими порціями, оскільки вони можуть вплинути на вагу.

Горіхи дуже калорійні, хоч і корисні / Фото Unsplash

1. Оливкова і кокосова олії

Оливкова олія – 884 калорії на 100 грамів.

Кокосова олія – 892 калорії на 100 грамів.

Як і будь-яка інша рослинна олія, оливкова та кокосова мають дуже високу енергетичну цінність. 1 чайна ложка оливкової олії містить 44,2 калорії. Таку ж енергетичну цінність мають 200 грамів помідорів.

Одної чайної ложки олії не вистачить навіть на порцію салату. Але ви повинні контролювати споживання рослинної олії, навіть якщо вона дійсно корисна.