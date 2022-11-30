Тут потрібно нанести "превентивний удар" ще до утворення кульок із залишків пряжі. Ділимось цікавим лайфхаком, а ви спішіть його повторити.

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Як захистити светр від ковтунців

Зазвичай боротьбу з грудками ворсу починають вже після їхньої появи: хтось їх прибирає бритвою, а хтось прикупив для цього навіть спеціальний апарат. Проте ці ґаджети більше вам не знадобляться, якщо ви правильно підготуєте светр до того, як почнете активно його носити.

Крок 1. Замочуємо нову або ж не зовсім річ у чистій воді. У цьому вигляді кладемо у поліетиленовий пакет та поміщаємо у морозильну камеру, де светр варто залишити на кілька годин.

Крок 2. Наповнюємо місткість теплою водою та йдемо витягувати нашу морозну річ, кладемо її у воду. Після "розмороження" злегка сполосніть светр, дайте стекти зайвій рідині та висушіть.



Як попередити появу катишок / Фото з відкритих джерел

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Цей лайфхак із замороженням пом'якшить структуру пряжі та зробить її більш податливою, що вбереже вашу річ від появи грудок. Також цей спосіб можна використовувати, якщо ваш светр дискомфортний для шкіри та "кусається".