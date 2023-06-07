К общеизвестным методам относятся отказ от курения и алкоголя, поддержание физической активности, регулярные проверки здоровья и сбалансирование рациона. Однако это не все варианты.

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Как защититься от рака

К сожалению, профилактики всех видов рака не существует, ведь это большая группа разных диагнозов. Однако предупредить все же можно рак желудка, толстой кишки, шейки матки и некоторые виды раков головы и шеи.

Врач-онкохирург Антон Осокин отмечает, что 90% случаев плоскоклеточного рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека. Профилактикой может быть простая вакцинация от вируса.



Профилактика рака существует / Фото Pexels

Что касается колоректального рака, то большинство опухолей желудка и кишечника возникают вследствие перерождения полипов, произрастающих на слизистой. Если удалить этот полип раньше времени, то возникновения рака можно избежать,

– рассказывает Осокин.

Важно понимать, что посещать онколога нужно даже до появления каких-либо симптомов. Эти врачи должны стать вашими консультантами, которые помогут определить, есть ли у вас факторы риска и нужно ли проходить скрининг.

Отметим, что сейчас в Украине более 1 миллиона людей имеют онкологические заболевания. Одной из причин столь больших показателей является позднее обнаружение.