Людина ніби відчуває, що має статись щось погане, проте реальної небезпеки може навіть не бути. У світі, за даними ВООЗ, близько 264 мільйони людей страждають від панічних розладів.

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Що треба знати про панічну атаку

Щоб не боятись цього стану, важливо знати про його симптоми. Міністерство охорони здоров'я України зазначає, що найпоширенішими є:

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад;

страх втратити контроль, збожеволіти чи померти;

тремтіння, озноб або припливи жару;

задишка та відчуття задухи;

нудота та/або біль у животі;

надмірне потовиділення;

прискорене серцебиття;

запаморочення;

окремі специфічні симптоми.



Треба знати, що робити під час панічної атаки / Фото Pexels

У багатьох може виникнути логічне запитання: а як же діяти під час панічної атаки? Головна рекомендація – "заземлитись". Ви повинні відчувати опору й сконцентруватись на поточному моменті.

Коли це зробили, потрібно скористатись технікою "5-4-3-2-1". Назвіть 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте фізично, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на нюх, і 1, яку можете відчути на смак. Ці прості кроки допоможуть вам повернутись до реальності. Якщо таке сталось з вами вперше, обов'язково зверніться до лікарів.