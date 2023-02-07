Як сітківка ока сприяє виявленню інсульту, дослідили британці. Розповідаємо про їхній експеримент детальніше.

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Офтальмологічне обстеження допоможе у виявленні інсульту

Наша сітківка – це чутливий шар нервової тканини на задній частині ока, який отримує зображення і надсилає їх у мозок через зоровий нерв у вигляді електричних сигналів. Саме ця частинка ока може допомогти у виявленні інсульту.

Це показало дослідження, у ході якого просканували очі майже 47 тисяч пацієнтів. Виявилось, що ключовим показником ризику розвитку інсульту може бути віковий розрив сітківки (різниця між віком пацієнта і віком його сітківки). До уваги також брались спосіб життя людей, частота вживання алкоголю та куріння.



Перевірка очей допоможе у прогнозуванні інсульту / Фото Pexels

Виявилось, що люди зі старшим віком сітківки протягом наступних 6 років у 2,3 раза частіше страждали від гострого порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Навіть різниця в один рік між віком пацієнта і сітківки збільшувала ризик інсульту на 5%.

Розвиток штучного інтелекту та візуалізації очей є одним із найбільш захопливих досягнень в медицині. Ця потужна технологія означає, що можна буде прогнозувати ризики інсульту за роки або навіть десятиліття наперед, коли пацієнт здоровий і щасливий,

– заявив Гвін Вільямс, офтальмолог-консультант лікарні Сінглтон у Суонсі.

Цей експеримент має великий потенціал у більш точному й ефективному скринінгу інсульту. Проте необхідні додаткові дослідження в різних групах населення.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Водночас Національна служба охорони здоров'я нагадує, що допомогти у передбаченні інсульту можуть виявлений діабет, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, фібриляція передсердь, захворювання периферичних судин чи серцеві хвороби.