Как сетчатка глаза способствует выявлению инсульта, исследовали британцы. Рассказываем об их эксперименте подробнее.

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Офтальмологическое обследование поможет в выявлении инсульта

Наша сетчатка – это чувствительный слой нервной ткани на задней части глаза, который получает изображение и посылает его в мозг через зрительный нерв в виде электрических сигналов. Именно эта частица глаза может помочь выявить инсульт.

Это показало исследование, в ходе которого просканировали глаза около 47 тысяч пациентов. Оказалось, что ключевым показателем риска развития инсульта может быть возрастной разрыв сетчатки (разница между возрастом пациента и возрастом сетчатки). Учитывались также образ жизни людей, частота употребления алкоголя и курение.



Проверка глаз поможет в прогнозировании инсульта / Фото Pexels

Оказалось, что люди со старшим возрастом сетчатки в течение следующих 6 лет в 2,3 раза чаще страдали острым нарушением мозгового кровообращения, вследствие которого возникает повреждение части головного мозга. Даже разница в один год между возрастом пациента и сетчаткой увеличивала риск инсульта на 5%.

Развитие искусственного интеллекта и визуализации глаз является одним из самых увлекательных достижений в медицине. Эта мощная технология означает, что можно будет прогнозировать риски инсульта за годы или даже десятилетия вперед, когда пациент здоров и счастлив,

– заявил Гвин Уильямс, офтальмолог-консультант больницы Синглтон в Суонси.

Этот эксперимент имеет большой потенциал в более точном и эффективном скрининге инсульта. Однако необходимы дополнительные исследования в разных группах населения.

При лечении воспалительного процесса лучше выбирать препараты на основе натуральных компонентов. Подробнее о проверенных средствах читайте здесь.

В то же время, Национальная служба здравоохранения напоминает, что помочь в прогнозировании инсульта могут диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, фибрилляция предсердий, заболевания периферических сосудов или сердечные болезни.