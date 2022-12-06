Що ви можете зробити, крім того, аби сердито глянути на свого партнера? Як з’ясувалося, варіантів є безліч. Ось 4 методи, які варто спробувати.
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Не зосереджуйтеся на звуках хропіння
Так, сказати легше, ніж зробити. Але іноді ви можете застосувати силу розуму і навчитися ігнорувати або применшувати звук хропіння.
Є кілька стратегій, які допоможуть відвернути увагу:
- медитація
- прослуховування подкасту.
Можливо, з часом ви навчитеся не зосереджуватися на звуках хропіння або принаймні налаштувати себе на сон.
Одягніть вушні затички
Одне з найпростіших і найшвидших рішень – використовувати затички для вух, щоб приглушити або повністю заглушити звуки.
На щастя, є широкий вибір, залежно від ваших потреб (і гучності хропіння).
Слухайте музику або білий шум
Знайдіть звук програми "білий шум" в інтернеті та ввімкніть її. Ви можете слухати звук океанських хвиль чи водоспаду. Спокійна музика теж може допомогти.
Спробуйте послухати спокійну музику / Фото Unsplash
Змініть позицію партнера
Для деяких людей сон у положенні лежачи на спині погіршує хропіння. Дослідження підтверджують це.
Попросіть партнера повернутися на протилежний бік. Це точно допоможе.