Натомість ви можете за допомогою певних лайфхаків покращити своє становище. Розповідаємо, що випити перед сном та як краще спати.

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Як полегшити сон при застуді

Теплий напій перед сном

За півтори години до сну варто прогріти тіло теплим напоєм: так ви зможете зменшити біль у горлі та послабити закладення. Уникайте тонізувальних чаїв, натомість віддати перевагу варто звичайній гарячій воді з імбиром, медом та лимоном.

Спіть під кутом

Варто за допомогою подушок сформувати підвищення, на якому ви будете спати. Так закладеність носа не дуже надокучати, як і кашель. Не перестарайтесь із подушками, аби додатково не травмувати шию. Також на якість сну впливає і температура в кімнаті: не варто надто сильно прогрівати приміщення, оптимальним буде показник 19 градусів.

Прийміть ліки перед сном



Не забудьте про ліки перед сном / Фото Pexels

Ввечері пігулки варто вживати перед сном. Так ваш організм зможе отримати під час засинання додаткове полегшення, що покращить якість сну.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Ефірні олії можуть допомогти

Натуральні ефірні олії, наприклад, м'яти, лаванди та евкаліпта, можуть працювати при застуді краще, ніж ліки. Вони знімають симптоми застуди та покращить самопочуття. Для цього наберіть у місткість гарячої води, додайте кілька крапель улюбленого аромату та поставте на полицю поруч із ліжком. Вже через кілька вдихів ви зможете побачити позитивну динаміку.

Уникайте алкоголю

Ваш головний ворог при застуді – алкоголь. Він, які ніхто інший, псує сон та погіршує симптоми застуди. У якості ліків улюблені напої також не працюють, до того ж вони можуть нашкодити, якщо їх споживати у тандемі з препаратами.