Сезон ківі триває з жовтня по травень, тож зараз на прилавках магазинів ви можете спостерігати велику кількість цих фруктів розфасовані в корзинах чи просто на вагу. Якщо ви будете знати, як їх правильно зберігати, то без проблем можете купувати корзинку ківі, адже вони у вас не зіпсуються.

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Яке ківі купити

Спочатку визначіться з тим, як саме ківі ви хочете. Щоб вживати його одразу прийшовши додому – обирайте м’які плоди, якщо ж купуєте ківі заздалегідь до якоїсь дати – обирайте твердий фрукт і він сам дійде за кілька днів.

Стиглі ківі мають коричневий колір, без будь-яких плям чи западин, мають чіткий приємно виражений смак.

Як зберігати ківі

Якщо ви купили твердий та недозрілий ківі – зберігайте його при кімнатній температурі кілька днів, поки вони самостійно не дозріють.

Важливо зберігати ківі далеко від прямих сонячних променів, які можуть прискорити процес дозрівання і призвести до псування. Також важливо їх зберігати далеко від фруктів, що виділяють етиленовий газ, таких як яблука, авокадо та помідори. Етилен, що міститься в цих продуктах може прискорити дозрівання ківі та сприяти ранньому псуванню.



Як правильно зберігати ківі / Фото Pexels

Якщо у вас є стиглий ківі, але ви хочете відтермінувати його вживання, зберігайте його просто в холодильнику. Це уповільнить процес дозрівання та дасть вам ще кілька додаткових днів у запасі перш ніж його спожити. У холодильнику ківі може зберігатися 5 днів.

Шматочки ківі просто помістіть в герметичний контейнер. У розрізаному стані ківі залишається свіжим впродовж двох днів.

Чи можна заморозити ківі

Заморозити ківі – найкращий спосіб довгострокового зберігання фруктів. Поріжте ківі на скибочки та викладіть на папір застелений пергаментним папером. Заморозьте ківі на 2 – 3 години, потім перекладіть його в герметичний контейнер для зберігання продуктів. Зберігати ківі в такому стані можна впродовж 3 місяців.