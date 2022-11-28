Ваш спосіб життя безпосередньо впливає на стан волосся. І навіть якщо ви добре доглядаєте за ним, деякі звички чи вибір їжі можуть все зіпсувати. Сьогодні ми розповімо про те, як правильно доглядати за волоссям, щоб повернути густину.

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Як покращити густину волосся

Дотримуйтеся збалансованого харчування

Першим кроком до здорового та густого волосся є споживання достатньої кількості поживних речовин і мінералів. Адже нестача вітамінів призводить до випадіння. Обов'язково додайте у свій раціон такі продукти:

білок – яйця, курка, індичка, риба, молочні продукти, бобові, горіхи;

омега-3 – лосось, оселедець, сардини, скумбрія, авокадо, гарбузове насіння, волоські горіхи;

залізо – броколі, капуста, зелені салати, сочевиця, червоне м'ясо, курка, риба;

вітамін А – морква, гарбуз, солодка картопля;

вітамін С – чорниця, полуниця, чорна смородина, ківі, апельсини, броколі, солодка картопля;

біотин – цільні зерна, печінка, яєчний жовток, дріжджі.

Розчісуйте волосся правильно

Не рекомендується розчісувати волосся від коренів. Таким чином ви ризикуєте ще більше заплутати та пошкодити його. Натомість почніть розчісувати волосся з кінчиків.

Починайте розчісувати з кінчиків / Фото Pexels

Масажуйте шкіру голови

Масажуючи шкіру голови, ви розтягуєте волосяні фолікули та стимулюєте роботу кровоносних судин під шкірою. Це може прискорити ріст волосся та допомогти збільшити його товщину.

Робіть невеликі кола кінчиками пальців на шкірі голови, злегка натискаючи на неї. Робіть це щодня не менше 5 хвилин.

Спробуйте яєчну маску

Регулярне нанесення яєчної маски на волосся може допомогти вам покращити густоту та силу.

Змішайте в мисці 1 – 2 яєчних жовтки, 1 столову ложку оливкової олії та 2 столові ложки води. Нанесіть маску на шкіру голови та сухе волосся. Залиште на 15 хвилин.

Вимийте волосся теплою водою з м'яким шампунем. Використовуйте цю маску 1 – 2 рази на тиждень протягом декількох тижнів.

Мінімізуйте стрес

Постійне хвилювання може призвести до випадіння волосся та зробити. Кожен день намагайтеся знайти час для себе і відпочити.

Такі види діяльності, як спорт, розтяжка, теплі ванни, масаж, дихальні вправи або хобі, можуть допомогти вам контролювати стрес. Покращуючи свій психічний стан, ви також покращуєте стан тіла та волосся.

Використовуйте зелений чай

Зелений чай багатий антиоксидантами, і його можна використовувати для багатьох цілей. Наприклад, він допоможе запобігти випаданню волосся та зробити волосся густішим.

Шампунь або кондиціонер: вибирайте шампуні, що містять зелений чай або його екстракт. Під час миття голови нанесіть більшу частину засобу на шкіру голови та коріння волосся.

Ополіскування волосся: закип'ятіть воду і додайте в неї 1 – 2 пакетики зеленого чаю. Залиште настоятися 5 хвилин. Витягніть пакети та покладіть воду охолонути. Сполощіть вологе волосся після прийняття душу.