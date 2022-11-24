Розповідаємо про деякі домашні вправи та процедури, які допоможуть покращити кровообіг у руках і швидко їх зігріти. Але, якщо у вас постійно холодні руки, навіть у теплу погоду, слід звернутися до лікаря.

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Як зігріти руки в холодну пору

Рухайте руками

Робіть широкі кола руками в повітрі, щоб покращити кровообіг. Потім робіть кола кожним пальцем.

Використовуйте тепло свого тіла

Покладіть руки під одяг і притисніть їх до теплихгрудей, живота або пахв.

Спробуйте гідротерапію

Візьміть дві миски, наповніть один з них холодною водою, а інший – гарячою. Вода в обох мисках повинна бути терпимою, а не крижано-холодною або дуже гарячою.

Опустіть руки в миску з гарячою водою на 30 секунд, потім опустіть їх у холодну воду на 10 секунд. Повторіть кілька разів, щоб посилити кровообіг.

Носіть рукавиці

Замість рукавичок вибирайте рукавиці. Рукавиці збережуть пальці разом, а відтак рукам буде тепло.

Носіть рукавиці замість рукавичок / Фото Unsplash

Помасажуйте руки

Інтенсивний масаж завжди допомагає. Помасажуйте руки швидкими рухами й вони стануть теплими.