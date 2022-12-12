У період навіть слабких морозів приміщення без опалення остигають досить швидко, тож варто запастись порадами, які врятують вас від холоду. Цікаво, що допоможе вам не тільки теплий одяг, а й їжа. Цікаво Що варто знати про біль у спині: причини його виникнення та лікування Як зігрітись, коли вдома холодно

Багато калорій

Тут все, як з вогнем: щоб було тепло, потрібне паливо, себто дрова. Інтерпретуємо деревину у їжу і отримуємо кілька теплих прийомів їжі на день, які включають перекуси з овочів, фруктів та необроблених продуктів. Річ у тім, що коли температура ззовні знижується, тіло активно використовує запаси енергії, тобто калорії, щоб зігрітись.

Тож якщо за нормальної температури тілу потрібно 2000 калорій на день, то у холоднішому середовищі організм потребує додаткових мінімум 80 – 120 калорій.

Гостра їжа

Зловживати великою кількістю гострої їжі точно не варто, через шкоду для організму, проте у період холодів додати її все ж варто, адже гостре добряче зігріє. Все завдяки тому, що "спекотна" їжа покращує кровообіг та підвищує температуру тіла. До того ж гостреньке покращує апетит, а тут варто повернутись до першого пункту, щоб зрозуміти, що їжа зігріває.

Спимо у теплі



Не забудьте одягнути шкарпетки / Фото Pexels

Наше тіло природно охолоджується під час сну, адже саме в цей момент відбувається перезавантаження усіх систем організму. При зниженій температурі повітря звісно сон буде якіснішим, але не тоді, коли вона створює дискомфорт.

Аби вберегти себе від пробудження через холод, подбайте, щоб ваші кінцівки були в теплі. Дослідження каже, що навіть за нормальної температури людям допомагають засинати шкарпетки, які покращують кровообіг і розширюють кровоносні судини, що поліпшує розподіл тепла по всьому тілу.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Спорт



Спорт покращує кровообіг / Фото Pexels

Це один з найпростіших та водночас ефективних способів зігрітись. У домашніх умовах особливо легко зробити розминку чи вправи на різні групи м'язів. Будь-які рухи будуть сприяти активізації серцево-судинної системи, підвищать температуру тіла та збільшать приплив крові до м'язів.

Форсоване дихання

Якщо на спорт не вистачає сил, можете просто правильно дихати і зігріватись. Для виконання вправи глибоко вдихаємо, затримуємо дихання на кілька секунд, напружуємо м'язи тазу і живота, видихаємо і розслабляємось. Такі м'язові скорочення дозволяють організму ефективно генерувати тепло.