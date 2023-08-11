Їжа може допомогти у боротьбі зі стресом у безліч способів. Наприклад, тарілка теплої вівсянки підвищує рівень серотоніну, заспокійливої для мозку хімічної речовини. Деякі інші продукти зменшують рівень кортизолу та адреналіну – гормонів стресу.

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Складні та прості вуглеводи

Усі вуглеводи спонукають ваш мозок виробляти більше серотоніну. Та для найкращого забезпечення організму цією сполукою лікарі радять споживати саме складні вуглеводи, які перетравлюються довше. Це, зокрема, сухі сніданки, макаронні вироби та цілозерновий хліб.

Натомість прості вуглеводи, такі як солодощі чи газована вода, зазвичай не вважаються здоровою їжею, проте у випадку стресу справді можуть допомогти. Вони швидко засвоюються, і це призводить до сплеску серотоніну, дія якого, втім, триває недовго. Окрім того, зважайте на те, що прості вуглеводи можуть підвищити рівень цукру в крові.

Апельсини

Ці цитрусові надзвичайно корисні через величезну кількість вітаміну С. Дослідження показали, що цей вітамін можу стримувати рівень стресу та зміцнювати імунну систему.



Апельсини зменшують рівень гормонів стресу / Фото Pexels

Окрім того, впливають апельсини й на рівень кров'яного тиску та кортизолу. Тож якщо на вас очікує стресова вправа, зробіть перерву та перекусіть кількома скибочками фрукта – це може допомогти вам покращити самопочуття.

Шпинат

Якщо під час стресу ви ще й страждаєте від головного болю, це може свідчити про нестачу магнію в організмі. Всього одна порція шпинату може виправити ситуацію. Та якщо ця зелень вам не до смаку, шпинат можна замінити на інші листові овочі, які є хорошими джерелами магнію.

Також ви можете спробувати додати до свого раціону й варені соєві боби та філе лосося.

Чорний чай

Якщо після стресової події ви вип'єте всього одну чашку чорного чаю, це точно допоможе вам швидше відновитися та заспокоїтися. Переконайтеся, що на вашій кухні є цей напій, адже він не тільки зволожить організм, але й допоможе боротися з напругою.

Дослідження показало, що люди, які протягом шести тижнів пили по 4 чашки чорного чаю на день, мали менший рівень стресу за тих людей, які вживали інший напій.

Авокадо

Їсти авокадо – це один з найкращих способів знизити високий кров'яний тиск, адже в ньому міститься чимало калію. Цієї сполуки у половинці плода більше, ніж у банані середнього розміру. Якщо стрес змушує вас хотіти ласощів з високим вмістом жиру, авокадо чи гуакамоле з нього може бути хорошим здоровим варіантом.

Сирі овочі

Ці продукти допоможуть зняти стрес суто механічним шляхом. Жування селери чи морквяних паличок змусить вас розслабити стиснуту щелепу, а це зніме напругу.