Пища может помочь в борьбе со стрессом во множество способов. К примеру, тарелка теплой овсянки повышает уровень серотонина, успокаивающего для мозга химического вещества. Некоторые другие продукты снижают уровень кортизола и адреналина – гормонов стресса.

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Сложные и простые углеводы

Все углеводы побуждают ваш мозг производить больше серотонина. Но для наилучшего обеспечения организма этим соединением врачи советуют употреблять в пищу именно сложные углеводы, которые перевариваются дольше. Это, в частности, сухие завтраки, макаронные изделия и хлеб.

Простые углеводы, такие как сладости или газировка, обычно не считаются здоровой пищей, однако в случае стресса действительно могут помочь. Они быстро усваиваются, и это приводит к всплеску серотонина, действие которого длится недолго. Кроме того, учитывайте, что простые углеводы могут повысить уровень сахара в крови.

Апельсины

Эти цитрусовые очень полезны из-за огромного количества витамина С. Исследования показали, что этот витамин могу сдерживать уровень стресса и укреплять иммунную систему.



Апельсины уменьшают уровень гормонов стресса / Фото Pexels

Кроме того, влияют апельсины и на уровень артериального давления и кортизола. Так что если вас ждет стрессовое упражнение, сделайте перерыв и перекусите несколькими ломтиками фрукта – это может помочь вам улучшить самочувствие.

Шпинат

Если во время стресса вы еще и страдаете головными болями, это может свидетельствовать о недостатке магния в организме. Всего одна порция шпината может поправить ситуацию. Но если эта зелень вам не по вкусу, шпинат можно заменить другими листовыми овощами, которые являются хорошими источниками магния.

Также вы можете попробовать добавить в свой рацион и вареные соевые бобы и филе лосося.

Черный чай

Если после стрессового события вы выпьете всего одну чашку черного чая, это поможет вам быстрее восстановиться и успокоиться. Убедитесь, что на вашей кухне есть этот напиток, ведь он не только увлажнит организм, но поможет бороться с напряжением.

Исследование показало, что люди, которые в течение шести недель пили по 4 чашки черного чая в день, имели меньший уровень стресса, чем у тех людей, которые употребляли другой напиток.

Авокадо

Есть авокадо – это один из лучших способов снизить высокое кровяное давление, ведь в нем содержится немало калия. Этого соединения в половинке плода больше, чем в банане среднего размера. Если стресс заставляет вас хотеть лакомства с высоким содержанием жира, авокадо или гуакамоле из него может быть хорошим здоровым вариантом.

Сырые овощи

Эти продукты помогут снять стресс чисто механическим путём. Жевание сельдерея или морковных палочек заставит вас расслабить сжатую челюсть, а это снимет напряжение.