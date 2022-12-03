Автори лонгітюдного дослідження проаналізували дані та показники більше ніж 9 тисяч учасників і знайшли компонент сніданку, який допомагав багатьом зменшити відчуття голоду протягом дня.

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Як їсти менше протягом дня

Середній вік 9341 учасника складав 46 років. Експеримент тривав з травня 2011 року до червня 2012 року. Протягом цього періоду вчені ретельно досліджували стиль життя всіх учасників: оцінювали раціон, графік прийомів їжі, фізичну активність. Нижче наводимо середні показники кількості спожитих компонентів з їжею протягом дня у всіх людей:

18% білка;

43% вуглеводів;

31% жиру;

2% клітковини;

4% спиртів.

Проте головним відкриттям стало те, що учасники, які робили акцент на білкових продуктах під час сніданку, були схильні їсти менше протягом дня. Ті ж, хто ігнорував білок під час першого прийому їжі, їли більше. Цікаво, що серед учасників другої групи побутувала тенденція заміни корисних білкових продуктів на висококалорійні, як насичені жирами, швидкими вуглеводами, цукром та сіллю. Вони також ігнорували корисні зернові продукти, овочі, бобові, фрукти, молочні продукти та м'ясо.



Додайте у раціон білок / Фото Pexels

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Учасники, які не полюбляли білок на сніданок, мали гірші харчові звички, чимало шкідливих продуктів у раціоні. І на додачу вони почувались менш енергійними протягом дня, попри те, що споживались більше їжі.

Саме тому дослідили рекомендують звернути увагу на кількість білків у раціоні, адже цей наче незначний аспект впливає на спосіб та якість життя в цілому. Нагадаємо, що білок є необхідним нутрієнтом для тіла, його організм використовує для регенерації тканин та створення нових клітин.