Часом не варто себе берегти від негоди чи холодної води під краном. Краще зумисне змушувати організм приймати такі умови та загартовуватись.

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Гуляємо в погану погоду

Вчені взялись за дослідження небезпечної пори для прогулянок і вияснилось, що негода – найкращий час. Дослідження показало, що холодний та сильний вітри вмить розносять віруси та бактерії, а, отже, ризики захворіти менші. Тож не варто боятись вітру і дощу, адже ці умови не дуже полюбляють мікроби та люди, що теж буде вам на руку.

Додаємо червоний перець

Головна перевага цього продукту – висока концентрація вітаміну С. Таку кількість неможливо знайти у цитрусових. Не зайвим для тіла та імунної системи, зокрема, буде і бета-церотин, який організм перетворює на вітамін А, який потрібен для побудови важливих клітин, що борються з інфекційними захворюваннями.

Приймаємо прохолодний душ

Тут варто пояснити, як технічно працює всім відоме загартовування. Річ у тім, що холод сприяє продукції в організмі лейкоцитів, які є головними захисниками нашої імунної системи. Дослідження вчених показало, що люди, які приймали холодний душ протягом 30 днів, мали на 29% зниженні ризиків захворювань.



Як прохолодний душ загартовує організм / Фото Pexels

Позитивне мислення

На імунну систему впливає не лише харчування та спосіб життя, а й психічний стан. Стреси та тривоги, на жаль, роблять імунну систему слабкою, а вас більш вразливими до інфекцій. Це довели на практиці експерти з Johns Hopkins Medicine. Вчені дійшли висновку, що у позитивних людей рідше трапляється серцевий напад, навіть із присутністю факторів ризику та сімейного анамнезу захворювань артерій.