Склад деяких фруктів має багатофакторну роль та дозволяє знижувати рівень холестерину, очищувати артерії і знижувати кров'яний тиск. Які сполуки працюють найкраще та де вони містяться, розповідаємо далі.

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Який сік пити, щоб знизити тиск та холестерин

Вчені проаналізували корисні елементи, які містяться в гранатовому соку, і вияснили, що деякі з них фігурують, як лікарські компоненти. А все завдяки ефекту антиоксидантів, які відомі своєю реакцією на запалення в організмі.

Згідно з висновками вчених, саме гранатовий сік містить в три рази більше антиоксидантної активності, ніж червоне вино або зелений чай. Перебувають антиоксиданти у формі поліфенолів, рослинних пігментів. Саме вони надають фруктам червоного кольору.

Цікаво, що у половині склянки зерняток гранату міститься близько 72 калорії. Для організму ви також зможете знайти 16 грамів вуглеводів і 3 грами клітковини. Принесе користь і значна кількість фолієвої кислоти, вітаміну К і калію. Це тріо безпосередньо впливає на еластичність артеріальних стінок, що дозволяє контролювати артеріальний тиск.

Гранат допоможе знизити тиск та холестерин / Фото Pexels

Висновки одного з досліджень, опублікованого в Pharmacological Research, кажуть, що гранатовий сік впливає як на систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Вчені припускають, що це відбувається завдяки здатності діяти, як інгібітор АПФ. Саме їх найчастіше можна зустріти у ліках проти артеріального тиску. Інгібітори знижують активність ферменту ангіотензину, який виробляється в нирках.

За скільки часу гранатовий сік може знизити тиск

Вчені зазначають, що для того, щоб побачити результати, кожному знадобиться різна кількість соку. Деякі дослідження попереджають, що може пройти кілька тижнів, перш ніж ви побачите загальні зміни Точкові результати будуть помітні вже за кілька днів.

Експерти Harvard Health повідомляють, що значна кількість харчових волокон і антиоксидантів не лише зменшує запалення та підтримує здоров'я артерій, але й може зменшити шкідливий холестерин. Підтвердив це огляд 17 клінічних випробувань, які вивчали зв'язок між холестерином та іншими продуктами. Вияснилось, що завдяки гранату можливе зниження від 3 до 10% поганого холестерину.