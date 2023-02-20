Тональный крем лег неравномерно, лицо выглядит усталым и тусклым, а цвет губной помады придает лишние годы – узнаете себя? Несовершенный макияж может влиять не только на ваш внешний вид, но и настроение и уверенность в себе.

Интересно Ошибки при смывании макияжа, которые портят состояние вашей кожи

Не секрет, что стандарты красоты кардинально изменились в последние годы. В настоящее время основным трендом в beauty-индустрии является натуральность и "no makeup". На смену бровям-ниточкам пришли широкие неряшливые брови, а матовые формулы заменили легкие глянцевые.

Как же каждый раз создавать совершенный образ, который будет подчеркивать вашу красоту и уникальность? Мы пообщались с практикующим визажистом и собрали для вас топ советов для идеального макияжа.

Шаг 1. Правильная подготовка кожи

Неподготовленная кожа лица перед нанесением макияжа является едва ли не самой грубой, но, к сожалению, довольно распространенной ошибкой. Чтобы создать идеальный макияж, стоит перед нанесением провести свой привычный дневной уход. Этот этап включает очищение кожи гелем или пенкой для умывания, тонизацию с помощью тонера и увлажнение сывороткой и/или кремом для лица.

Подготовка кожи является обязательным этапом, прежде чем нанести макияж. А весь уход нужно подбирать в соответствии с типом кожи,

– советует визажистка и brow-мастер Алина Бартыш.

Также можно использовать базу под макияж – этот продукт обычно имеет силиконовую основу, поэтому мейкап будет прекрасно держаться в течение дня. Если же в вашем уходе находится ретинол или кислоты, лучшей базой будет крем с SPF-защитой. Популярны сейчас тонировочные SPF-кремы, которые выполняют сразу две функции – тонирование кожи лица и защита от солнца. Многие красавицы предпочитают такие продукты из-за их функциональности.

Шаг 2. Подбираем тональное средство

Обладательницам жирной и комбинированной кожи визажистка советует выбирать тональные средства с матовочным эффектом. А вот для сухой кожи прекрасно подойдут увлажняющие тона, например BB- или CC-кремы. Для повседневного макияжа можно наносить тональные кремы с более легкой текстурой, которые не будут перегружать кожу и забивать поры. В то же время более плотные варианты тона, так называемые full coverage, впишутся в вечерние образы с ярким макияжем глаз и более выразительной коррекцией лица.



При выборе тона следует наносить продукт на шею / Фото Unspalsh

"Часто наталкиваюсь на то, что девушки при выборе оттенка тонального крема наносят его на запястье. Но так делать не надо, как и наносить прямо на лицо. Достаточно нанести небольшое количество на шею и тогда сравнить оттенки тона", – делится эксперт.

Шаг 3. Помним о румянах

Женщины часто забывают о нанесении румян, но это тот самый косметический продукт, который придает нашему лицу свежесть, убеждает визажистка.

Румяна придадут свежести образу / Фото Pixabay

Румяна является непременным атрибутом в любой косметичке. Если говорить об оттенках румян, то персиковые будут подходить смуглым девушкам с теплым подтоном кожи и темными волосами. А вот холодные розовые цвета подойдут бледным светловолосым девушкам,

– рассказывает Алина.

Шаг 4. Выразительность глаз

В тренде сейчас темный макияж глаз, особенно стоит обратить внимание на стиль гранж и smokey eyes. Такое решение идеально завершит ваш вечерний образ. В то же время каждый день визажистка советует делать акцент на губы в виде яркой помады. Такую деталь следует сочетать с густо прокрашенными ресницами для гармоничного вида. Для поклонниц выразительного взгляда можно также обратить внимание на блестки и сатиновые тени.

Шаг 5. Избегаем четких линий

Освещенные брови – модная тенденция 2023 года. Но подойдет она не всем красавицам. Не считая того, принципиально уметь подчеркивать форму собственных естественных бровей. В этом вам помогут тени, карандаш или помадка для бровей. Эксперт советует слегка заполнить пустоты между волосками и аккуратно уложить брови с помощью геля или мыла. Идеальный макияж бровей готов!

Следует избегать четких линий в макияже бровей / Фото Pixabay

"Откажитесь от четких линий и очертания бровей консилером для более выразительной формы. Сейчас четкие графические брови не актуальны. Советую стремиться больше к натуральности, свежести и легким текстурам в макияже. Если речь идет о брови, легкая коричневая полутень будет хорошим вариантом", – говорит эксперт.

Шаг 6. Макияж губ

Правильный макияж губ может с легкостью добавить желаемый объем и сделать их более привлекательными. Один из самых популярных трюков на этом этапе мейкапа – обвести контур карандашом холодного коричневого оттенка, добавить немного помады бежевого или светло-розового цвета в центр и завершить образ прозрачным блеском для губ.

"Матовые тяжелые текстуры в макияже больше не в тренде. Поэтому для максимальной естественности советую отдавать предпочтение блескам для губ. Тинт красного или розового цвета можно нанести перед бальзамом или блеском", – добавляет Алина.



Блеск для губ подарит легкий, свежий образ / Фото Pexels

Шаг 7. Фиксатор для макияжа

Завершающим этапом любого макияжа является фиксатор для макияжа, который обычно можно встретить на полках магазинов в форме спрея. Именно этот шаг позволит косметике продержаться на вашем лице весь день.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Анастасия Доскоч