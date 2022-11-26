У вас точно є хоч один предмет одягу, який просто занадто зношений, щоб вдягати. Однак, доклавши трохи зусиль, ви можете надати йому абсолютно нового вигляду.

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Як старий одяг зробити новим

Очистьте від ковтунців

По-перше, вам потрібно гарненько розкласти одяг на рівній поверхні, щоб на ній не було грудочок.

Потім просто очистьте його машинкою від ковтунців чи старою бритвою. Але робіть це обережно, щоб не зробити дірок.

Замініть ґудзики

Віднесіть свій предмет одягу в майстерню і замініть старі ґудзики на нові. Багато хто зможе перешити їх вдома. Це надасть одягу зовсім іншої естетики.

Ґудзики можуть повністю змінити одяг / Фото Unsplash

Пофарбуйте

Експерементуйте з барвниками для тканини. Ваш одяг стане зовсім новим, завдяки іншому кольору.

Посипте крохмалем

Він зв'яже волокна тканини, через що одяг стягнеться та буде свіжим.

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