Щоб відновитися після переїдання, не обов'язково відмовлятися від їжі й жити "на воді". Ось поради, які допоможуть вам поставити здорові, реалістичні цілі та вирішити проблеми, що лежать в основі переїдання.

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Як зупинитися і не переїдати

Перезавантажте своє мислення

Однією з найпоширеніших помилок людей, які хочуть повернутися до правильного харчування, є відмова від "нездорової" їжі, яку вони люблять. Насправді підхід "все або нічого" не працює; він ніколи ні для кого не працював, тому що нестабільний.

Дієтолог радить дотримуватися балансу, прислухатися до свого тіла та знаходити здоровіші способи насолоджуватися улюбленою їжею.

Якщо ваша улюблена страва – макарони з сиром, додайте їй здорового відтінку, замінивши сир песто, а масло – кокосовою або оливковою олією першого віджиму.

Споживайте продукти, багаті на клітковину

Є причина, чому ви не почуваєтеся повністю задоволеними після вживання солодкої та жирної їжі. У цих продуктах не вистачає клітковини та білка, які стабілізують рівень цукру в крові та втамовують почуття голоду.

Якщо ви їсте страви, наповнені різноманітними овочами та фруктами, цільнозерновими, бобовими та іншими білками рослинного походження, ви швидко наїстеся і довше залишатиметеся ситими.

Овочі й фрукти багаті клітковиною / Фото Unsplash

Складіть план харчування

Найкраща стратегія боротьби з нав'язливим переїданням – це скласти план здорового харчування. Туди входитиме сніданок, обід, вечеря і навіть десерт.

Спробуйте створити список страв, які ви б хотіли їсти протягом тижня, і написати список покупок, що знадобиться.

Створюючи список покупок, ви також уникаєте безцільного блукання по магазину, що спокушає додати у кошик шкідливу їжу.

Записуйте щоденник

Ведення щоденника — це одна зі стратегій дієтолога для всього: від зняття стресу до постановки цілей і зміни усвідомленості.

Сприймайте ведення щоденника як можливість записати, що ви відчуваєте, коли їсте і які маленькі кроки робите щодня. Важливо писати не лише про хороші речі, але й про свої проблеми.

Виконуйте вправи

Харчування та фітнес йдуть рука в руку. Тренування можуть активізувати ваш метаболізм не лише для спалювання калорій, але й для того, щоб навчити тіло ефективно використовувати вуглеводи та жир як паливо.

Існують також емоційні та розумові переваги вправ. Прогулянка під час стресу допомагає перезавантажити та оцінити свій вибір, коли ви хочете з'їсти щось шкідливе.

Тривалий стрес може негативно вплинути на ваше здоров'я та емоційний стан. Про дієві методи боротьби читайте тут.