Саме розуміння і взаємоповага – важливі елементи здорових стосунків. Як зберегти їх навіть під час сварок, розповіла психологиня Кейт Мерфі у книжці "Ти не слухаєш".

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Які два слова допоможуть зупинити сварку

Багато пар стверджують, що їм важко спілкуватися, хоча насправді вони ведуть розмову у вигляді гарячої сварки. І часто у запалі в голові ми вже готуємо відповідь у вигляді негативної реакції. І випалюємо її, не замислившись та не дослухавши співрозмовника. Ми всі – егоїстичні істоти й завжди хочемо мати рацію,

– наголошує психологиня.

Так, пари часто зосереджуються на своїх думках та образі, забуваючи про повагу. Відтак, під час розбіжностей зазвичай складно чути один одного. Зменшити напругу, а інколи врятувати стосунки чи шлюб, здатні окремі слова.



Ця фраза допоможе закінчити сварку / Фото Pexels

Але спершу треба стати хорошими слухачами, каже Кейт Мерфі. Необхідно вести конструктивний діалог. Погляду та кивання головою недостатньо. Конфліктний момент повинен стати активним мисленням для вас, а не просто пасивним слуханням. Щоб не доводити все до образ та нестримних емоцій, кажіть це.

"Я чую тебе". Якось під час сварки мій чоловік сказав ці слова замість того, щоб просто заперечити. І мені відразу стало спокійніше. Я зрозуміла, що він мені не ворог. Звичайно, ми не помирилися тієї ж миті, але ми зрозуміли, що готові йти назустріч один одному і знаходити компроміси,

– поділилась Мерфі.

Саме ці два слова найчастіше повертають до реальності та основ спілкування. Тому, перш ніж говорити, потрібно навчитися слухати, з ким би ви не розмовляли чи конфліктували.