Про вплив алкоголю на ризик виникнення інсульту знали майже усі. Але от доза, яка може це спровокувати, була не такою відомою. Розповідаємо, скільки не треба вживати алкогольних напоїв.

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Алкоголь та інсульт: який зв'язок

Інсульт є наслідком гострого порушення кровопостачання мозку, його поділяють на ішемічний, спричинений закупорюванням мозкової артерії через атеросклеротичну бляшку або тромб, та геморагічний (коли судини розриваються з крововиливом у мозок).

Не одне дослідження довело, що споживачі алкоголю більш схильні до ризику постраждати від інсульту. Нещодавно група науковців з Ірландського національного університету в Голуеї зуміла приблизно підрахувати кількість випивки, що шкодить.



Алкоголю призводить до розвитку інсульту / Фото Pexels

П'ять порцій алкоголю, випиті протягом дня, збільшують ризик ішемічного інсульту на 29%, а геморагічного – на 76%, якщо така випивка практикується раз на місяць, – констатували експерти.

Під п'ятьма порціями алкоголю мається на увазі п'ять чарок міцного спиртного напою, половина пляшки вина або ж дві з половиною літри пива. Тому важливо не зловживати.

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Зрештою, науковці заявили, що в середньому ризик отримати інсульт на 14% вищий у тих, хто п'є, у порівнянні з людьми, які утримуються від вживання алкоголю.