Якщо ви досі не ввели присідання у свій порядок денний, то саме час. Розповідаємо про позитивні наслідки й те, як правильно виконувати вправу.

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Що треба знати про присідання

Присідання – справжній скарб для людей, які хочуть бути більш фізично активними. Це не лише продовжить тривалість життя, а й покращить його якість. Ба більше, ризик розвитку інсульту знизиться.

На день достатньо займатись усього 5 – 10 хвилин. Це мінімально рекомендований час, за який ви зможете відчути позитивні наслідки. Не бійтесь виконувати вправу у будь-якому віці.



Присідання – найкраща вправа для здоров'я / Фото Pexels

Ще одним позитивним наслідком буде допомога при стресі чи психо-емоційних переживаннях, адже присідання допомагають нормалізувати гормони та спалювати ті, що відповідають за стрес. Також чудове тренування отримує серце, а ще розганяється лімфа.

Якщо спершу вам складно або ж ваша фізична підготовка не дозволяє присідати правильно, спробуйте робити це біля стінки, за допомогою підручних засобів чи сторонньої допомоги. Потроху збільшуйте кількість та підходи, результат не змусить чекати. Саме тому присідання вважають найкориснішою вправою.

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Як правильно присідати