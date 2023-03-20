Вона надасть не лише чудовий аромат, а й позитивно вплине на здоров'я. Розповідаємо про несподівану користь від вживання кориці.

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У чому користь кориці

Низка досліджень говорять про позитив від вживання кориці. Відомо, що менш як 1 чайна ложка на день може знизити рівень тригліцеридів і поганого холестерину, а також допомогти в регулюванні рівня цукру в крові. Тепер вчені кажуть, що відшукали переваги ще й для мозку.

Огляд 40 лабораторних та клінічних досліджень, опублікований у журналі Nutritional Neuroscience, показав, що кориця може значно покращити когнітивні функції, зокрема пам'ять та здатність до навчання.



Кориця здивує користю / Фото Pexels

Ця спеція містить унікальні компоненти, як-от альдегід, евгенол, катехін та сирінгову кислоту, які разом забезпечують протизапальні та антиоксидантні реакції. Це зменшує запалення в усьому організмі включно з мозком, може впливати не тільки на пам'ять, а й на настрій.

Важливим є і те, що результати не залежали від дози – як низькі, так і високі дають позитивний ефект. Все це робить корицю спецією, яку варто розглядати як доповнення до їжі, перекусів або смузі.

Її можна використовувати як позитивне доповнення до раціону спортсменів завдяки її антиоксидантним та протизапальним властивостям, що може призвести до зменшення болю в м'язах та швидшого відновлення,

– вважає дієтологиня й докторка медичних наук Джулія Денісон.

Фахівчиня рекомендує вживати від ½ до 1 чайної ложки кориці на день. Переборщувати не варто, щоб уникнути будь-якої ймовірності токсичності. Посипати спецією ви можете чимало всього: вівсянку, арахісове масло, йогурт, нарізані яблука, тости, пластівці, тушковане м'ясо тощо.