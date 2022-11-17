Допомогти у діагностиці вам зможуть, перш за все, ноги. Як саме і чому це важливо, розповідаємо далі.

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Яка перша ознака високого рівня холестерину

Високий рівень холестерину напряму пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, зокрема з ішемічною хворобою серця, інсультом та захворюванням периферичних судин, а також із діабетом і високим кров'яним тиском.

"Тихого убивцю", так ще називають цю проблему, доволі складно виявити, адже у нього обмаль симптомів. Проте однією з перших ознак, зазначають лікарі, можуть бути проблеми з ногами, до яких варто прислухатись. Йдеться про затвердіння артерій на руках і ногах, яке має назву захворювання периферичних артерій (ЗПА).



Прислухайтесь до своїх ніг / Фото Pexels

Згідно з дослідженнями Серцево-судинних лабораторій США, першою ознакою ЗПА є болючі спазми у м'язах стегна, у самих стегнах чи ікрах після певних низькоінтенсивних дій (ходьба чи підйом сходами). Американський лікар Санджей Вейгл наголошує, що вкрай важливо звернути увагу на цей сигнал.

Наше тіло неймовірно розумне. Треба слухати свої ноги. Якщо вас болить нога під час ходьби, але вона зменшується, коли ви відпочиваєте, необхідно поспілкуватись з лікарем. Якщо відчуваєте важкість у ногах чи спазми, це серйозне попередження, – резюмував фахівець.

Серед інших ознак захворювання периферичних артерій медики виділяють: