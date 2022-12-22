Справжній сир неважко відрізнити від підробки, якщо знати кілька критеріїв. Про них ми зараз вам і розповімо.
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З чого роблять сир
Сир виготовляють з молока корів, овець, кіз тощо. Кожен вид сиру відрізняється не тільки типом молока, а й способом обробки, а також використаними ферментами, бактеріями або цвіллю.
Смак і консистенція сиру залежить від молока, часу витримки і навіть регіону, де він виробляється. Основні інгредієнти сиру:
- молоко;
- сіль;
- сичужний фермент;
- бактерії.
Що відомо про виготовлення сиру / Фото Unsplash
Як відрізнити натуральний сир від сирного продукту
Деякі сорти натурального сиру можуть коштувати досить дорого, оскільки на виготовлення 1 кілограма сиру використовують близько 10 літрів молока. Тому в супермаркетах можна знайти дешевшу сирну продукцію.
Багато хто задумується, як відрізнити натуральний сир від великої різноманітності сирних продуктів. Дотримуйтесь цих правил:
- подивіться на ціну;
Натуральний сир обійдеться дорожче ніж сирний продукт.
- прочитайте етикетку;
Завжди уважно читайте написи на упаковці. Якщо ви бачите на ньому напис "сирний продукт", то це не справжній сир.
- вивчіть складники;
Справжній сир має завжди простий і короткий список інгредієнтів. Сирні продукти містять емульгатори, консерванти, рослинну олію, цукор та інші небажані добавки.
- перевірте інгредієнти на наявність замінників молочного жиру.
Їх використовують тільки в аналогах сиру і різних сирних продуктах.