Справжній сир неважко відрізнити від підробки, якщо знати кілька критеріїв. Про них ми зараз вам і розповімо.

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З чого роблять сир

Сир виготовляють з молока корів, овець, кіз тощо. Кожен вид сиру відрізняється не тільки типом молока, а й способом обробки, а також використаними ферментами, бактеріями або цвіллю.

Смак і консистенція сиру залежить від молока, часу витримки і навіть регіону, де він виробляється. Основні інгредієнти сиру:

молоко;

сіль;

сичужний фермент;

бактерії.

Що відомо про виготовлення сиру / Фото Unsplash

Як відрізнити натуральний сир від сирного продукту

Деякі сорти натурального сиру можуть коштувати досить дорого, оскільки на виготовлення 1 кілограма сиру використовують близько 10 літрів молока. Тому в супермаркетах можна знайти дешевшу сирну продукцію.

Багато хто задумується, як відрізнити натуральний сир від великої різноманітності сирних продуктів. Дотримуйтесь цих правил:

подивіться на ціну;

Натуральний сир обійдеться дорожче ніж сирний продукт.

прочитайте етикетку;

Завжди уважно читайте написи на упаковці. Якщо ви бачите на ньому напис "сирний продукт", то це не справжній сир.

вивчіть складники;

Справжній сир має завжди простий і короткий список інгредієнтів. Сирні продукти містять емульгатори, консерванти, рослинну олію, цукор та інші небажані добавки.

перевірте інгредієнти на наявність замінників молочного жиру.

Їх використовують тільки в аналогах сиру і різних сирних продуктах.