Оброблена жирна закуска стане на заваді не лише схудненню, але й здоров'ю вашого шлунка. Чим небезпечні трансжири, вуглеводи та порожні калорії, розповідаємо далі.

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Які закуски призводять до запалення шлунка

Небезпеку для вашої травної системи становить олія, на якій зазвичай готують шкідливі закуски. Вона має високу концентрацію жиру, який призводить до запалення, та омега-6. Протидіяти цьому ефекту не здатен і низький вміст протизапальних речовин, які є у складі. Очолюють рейтинг, за словами дієтологині Лізи Річардс, ці три популярні закуски.

Картопля фрі

Всі чули про шкоду фаст-фуду, до якого належить і така популярна картопля фрі. Улюблена позиція із закладів швидкого харчування може з такими ж швидкими темпами подарувати не лише насичення, але й запалення шлунка. Закуски особливо варто уникати тим, хто піклується про свою фігуру.

Картопля фрі не тільки містить багато жиру. Вона не містить значних поживних речовин і лише дає калорії, що не буде корисним для контролю ваги та здоров'я в цілому,

– застерігає експертка з харчування.

Надмірне споживання цього продукти з часом може вплинути на метаболізм. Відтак, відчуття голоду після такого продукту приходить зовсім скоро, тож ви будете поспішати поповнити запаси іншими шкідливими снеками.



Картопля фрі шкідлива для здоров'я / Фото Pexels

Сир в клярі

Чи то напівфабрикат, приготований вдома, чи то замовлення з улюбленого закладу – сирні палички, смажені в олії, будуть особливо небезпечними для вашого шлунка. Їх можна назвати лідерами зі шкоди, адже жирний сир лише підсилює всі негативні ефекти, про які ми згадували раніше. Тож затятих поціновувачів такого смаколика спішимо повідомити про можливі жахливі наслідки, від яких постраждає ваш шлунок.

Ця закуска є однією з найгірших для вашого метаболізму, тому що вона містить значну кількість калорій і жиру разом із запальною природою інгредієнтів. Палички моцарели містять високий рівень як глютену, так і молочних продуктів, які є запальними та можуть призвести до здуття живота і збільшення ваги,

– попереджає дієтологиня.

Цибулеві кільця

Ця популярна закуска добре доповнює картоплю фрі та смажений сир, але вона не варта шкоди, яку здатна причинити вашому організму. Одна порція смаколиків містить в середньому 400 калорій, 22 грами жиру, 8 грамів насиченого жиру та 726 міліграмів натрію.