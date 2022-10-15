Як тверде, так і рідке мило має свої переваги та недоліки. Аби розібратись у цьому питанні, варто ретельно розібрати двох представників.
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Переваги та недоліки твердого і рідкого мила
Тверде мило
Переваги та недоліки твердого мила / Фото Pexels
Тверде мило можна отримати при хімічній реакції жирів з лугом. У складі мила зазвичай є стеаринова кислота, яка при дії лугів перетворюється в натрієві солі, та безліч корисних і не дуже інгредієнтів. Найкраще обирати представників з маркування "Нейтральне" або "Екстра". У складі такого мила переважають 78% тваринних жирів та інших природних компонентів. Термін придатності промислового мила – 12 місяців, при зберіганні у добре вентильованому приміщенні без надлишку вологи.
Переваги твердого мила:
- краще очищає шкіру;
- ретельніше зволожує;
- його складно передозувати, на відміну від рідкого;
- не містить консервантів, що дуже важливо для шкіри;
- склад більш натуральний.
У списку недоліків буде лише один: неякісний продукт може містити шкідливі добавки, які негативно впливатимуть на шкіру.
Рідке мило
Чи варто використовувати рідке мило / Фото Pexels
Зараз тенденція на покупку рідкого мила різко зросла, і це пов'язане з цілим рядом переваг. Вперше рідке мило в промислових масштабах з'явилось відносно недавно, у 80-х роках XX століття, але воно швидко перекочувало у побут жителів планети.
Переваги рідкого мила:
- гігієнічність: ви користуєтесь засобом, якого точно ніхто не торкався;
- економний продукт: всього однієї краплі достатньо для ефективного очищення та зволоження;
- зручність у використанні: воно не розмокає, не пересихає, його легко замінити.
Недоліки рідкого мила:
- наявність консервантів у складі;
- компоненти можуть викликати алергічні реакції;
- його не варто застосовувати для чутливої шкіри;
- у складі є ПАР, барвники, ароматизатори, що негативно впливають на організм та середовище.