Як тверде, так і рідке мило має свої переваги та недоліки. Аби розібратись у цьому питанні, варто ретельно розібрати двох представників.

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Переваги та недоліки твердого і рідкого мила

Тверде мило

Переваги та недоліки твердого мила / Фото Pexels

Тверде мило можна отримати при хімічній реакції жирів з лугом. У складі мила зазвичай є стеаринова кислота, яка при дії лугів перетворюється в натрієві солі, та безліч корисних і не дуже інгредієнтів. Найкраще обирати представників з маркування "Нейтральне" або "Екстра". У складі такого мила переважають 78% тваринних жирів та інших природних компонентів. Термін придатності промислового мила – 12 місяців, при зберіганні у добре вентильованому приміщенні без надлишку вологи.

Переваги твердого мила:

краще очищає шкіру;

ретельніше зволожує;

його складно передозувати, на відміну від рідкого;

не містить консервантів, що дуже важливо для шкіри;

склад більш натуральний.

У списку недоліків буде лише один: неякісний продукт може містити шкідливі добавки, які негативно впливатимуть на шкіру.

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Рідке мило



Чи варто використовувати рідке мило / Фото Pexels

Зараз тенденція на покупку рідкого мила різко зросла, і це пов'язане з цілим рядом переваг. Вперше рідке мило в промислових масштабах з'явилось відносно недавно, у 80-х роках XX століття, але воно швидко перекочувало у побут жителів планети.

Переваги рідкого мила:

гігієнічність: ви користуєтесь засобом, якого точно ніхто не торкався;

економний продукт: всього однієї краплі достатньо для ефективного очищення та зволоження;

зручність у використанні: воно не розмокає, не пересихає, його легко замінити.

Недоліки рідкого мила: