Багато людей вважають, що кава викликає звикання, провокує безсоння тощо. Ми вирішили розповісти, які поширені факти про каву правдиві, а які – нісенітниця.

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Брехня про каву

Кава викликає залежність

Кофеїн є стимулятором центральної нервової системи і справді викликає легку залежність при регулярному вживанні. Незважаючи на це, ви легко можете відмовитися від вживання кави.

У більшості випадків відчуття, викликані нестачею кофеїну (втома, погана концентрація, дратівливість), зникають протягом кількох днів. З цієї причини експерти не вважають каву продуктом, що викликає залежність.

Кава без кофеїну не містить кофеїну

Експерти стверджують, що майже вся кава (навіть без кофеїну) містить кофеїн у більшій чи меншій кількості. Звичайно, концентрація кофеїну в напої без кофеїну буде значно нижчою. Але випиваючи 5 – 10 чашок на день, ви легко отримаєте добову дозу, яка міститься в 1 – 2 чашках звичайної кави.

Майже вся кава містить кофеїн / Фото Unsplash

Кава викликає безсоння

Дослідники не виявили зв'язку між кількістю випитої кави та якістю сну. Це може бути доказом того, що кава сама по собі не викликає безсоння.

Ви можете сміливо пити її вранці, не побоюючись, що це вплине на ваш сон. Але оскільки кофеїн має збудливу дію, не варто вживати каву принаймні за 6 годин до сну.

Вагітним не можна пити каву

Правда те, що вагітним жінкам і тим, хто хоче мати дітей, рекомендують скоротити кількість випитої кави. Але більшість експертів вважають, що 200 міліграмів кофеїну на день безпечні. Це приблизно дорівнює 1 великій чашці кави.

Однак, оскільки показання та протипоказання часто індивідуальні, завжди краще проконсультуватися з лікарем. Він підкаже, чи можна пити каву, чи ні, та вкаже рекомендовану добову норму напою.

Темні обсмажені зерна містять більше кофеїну

Насправді концентрація кофеїну більша в злегка обсмажених зернах. І хоча темні смажені зерна часто мають більш насичений і глибший смак, це не має нічого спільного з кількістю кофеїну.

Кава шкідлива для здоров'я

Сьогодні вчені все більше схиляються до думки, що кава корисна за умови її помірного споживання. Вважається, що вживання невеликої кількості кави знижує ризики, пов'язані з хворобою Паркінсона, інфарктом, інсультом, захворюваннями печінки та діабетом 2 типу.