Якщо хочете підвищити вміст білка в їжі – обирайте горіхи. Дієтологиня Дестіні Муді розповіла, в яких горіхах міститься найвищий вміст білка. Окрім цього, горіхи корисні вітамінами, мінералами та клітковиною.

До теми Що буде, якщо вживати горіхи кожного дня: дієтологи дали відповідь

Для фізично активних людей або тих хто працює над нарощуванням м’язової маси, білки на основі горіхів можуть стати цінним доповненням до вашого раціону. Дослідження показують, що ці рослинні білки можуть допомагати нарощувати та відновлювати м'язи.

Арахіс

Арахіс ви можете вживати не лише в сирому чи підсмаженому варіантів, але й у вигляді арахісової пасти. Дієтологиня каже, що арахіс має найбільшу кількість білка серед всіх інших видів горіхів. А ще він містить магній, який регулює рівень цукру в крові.

Мигдаль

Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у журналі Nutrients, мигдаль є відмінним джерелом рослинного білка, корисних жирів, клітковини, вітаміну Е та магнію.



Мигдаль є корисним горіхом / Фото з Depositphotos

Фісташки

У фісташках міститься клітковина, корисні жири, вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які мають сильну протизапальну дію.

"Фісташки чудові тим, що вони містять усі дев'ять незамінних амінокислот або амінокислот, які організм не може виробляти самостійно і повинен отримувати з їжею", – розповіла дієтологиня.

Кеш'ю

У горіхах кеш’ю міститься багато міді, яка може допомогти підтримувати здоров’я кісток та серцево-судинної системи.

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Волоські горіхи

Ці горіхи багаті на корисні для серця жирні кислоти омега-3, які знижують серцебиття, ризик захворювань та покращують здоров'я мозку.