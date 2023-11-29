Если хотите повысить содержание белка в пище – выбирайте орехи. Диетологиня Дестини Муди рассказала, в каких орехах содержится самое высокое содержание белка. Кроме того, орехи полезны витаминами, минералами и клетчаткой.

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Для физически активных людей или работающих над наращиванием мышечной массы, белки на основе орехов могут стать ценным дополнением к вашему рациону. Исследование показывают, что растительные белки могут помогать наращивать и восстанавливать мышцы.

Арахис

Арахис можно употреблять не только в сыром или поджаренном варианте, но и в виде арахисовой пасты. Диетологиня говорит, что арахис имеет самое большое количество белка среди всех других видов орехов. А еще он содержит магний, регулирующий уровень сахара в крови.

Миндаль

Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Nutrients, миндаль является отличным источником растительного белка, полезных жиров, клетчатки, витамина Е и магния.



Миндаль является полезным орехом / Фото с Depositphotos

Фисташки

В фисташках содержится клетчатка, полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты, обладающие сильным противовоспалительным действием.

"Фисташки великолепны тем, что они содержат все девять незаменимых аминокислот или аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно и должен получать с пищей", – рассказала диетология.

Кешью

В орехах кешью содержится много меди, которая может помочь поддерживать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.

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Грецкие орехи

Эти орехи богаты полезными для сердца жирными кислотами. омега-3, которые снижают сердцебиение, риск заболеваний и улучшают здоровье мозга.