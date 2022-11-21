Натуральні замінники здаються кориснішими за цукор, але насправді їх вітамінно-мінеральний склад не надто відрізняється. Наприклад, мед і цукор мають однакові поживні переваги, і вживання натуральних замінників, як правило, не надасть додаткових переваг для здоров’я.

Споживання занадто великої кількості підсолоджувачів може призвести до таких проблем, як карієс і збільшення ваги. Тому натуральні замінники цукру в раціоні слід обмежити так само, як й інші види цукру, і вживати їх в помірних кількостях.

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Які існують натуральні замінники цукру

Серед натуральних замінників цукру можна знайти:

екстракт листя стевії – популярний підсолоджувач із смаком, схожим на лакрицю, та гірким присмаком. Через присмак його часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 200 – 400 разів солодший за цукор;

– популярний підсолоджувач із смаком, схожим на лакрицю, та гірким присмаком. Через присмак його часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 200 – 400 разів солодший за цукор; екстракт монахового фрукта – це підсолоджувач, отриманий із соку азіатської субтропічної дині. Він має легкий фруктовий смак, тому його також часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 100 – 250 разів солодший за цукор;

– це підсолоджувач, отриманий із соку азіатської субтропічної дині. Він має легкий фруктовий смак, тому його також часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 100 – 250 разів солодший за цукор; кокосовий цукор – це натуральний цукор, виготовлений із соку кокосових пальм. У процесі виробництва він менше обробляється, ніж білий цукор, і має нижчий глікемічний індекс. Це проста альтернатива цукру;

– це натуральний цукор, виготовлений із соку кокосових пальм. У процесі виробництва він менше обробляється, ніж білий цукор, і має нижчий глікемічний індекс. Це проста альтернатива цукру; мед виробляється бджолами з квіткового нектару або виділень (медяної роси) інших комах шляхом ферментативної діяльності та випаровування води. Він може мати нижчий або такий самий глікемічний індекс, як цукор, залежно від сорту меду.

Мед є теж натуральним замінником цукру / Фото Unsplash

кленовий сироп – це солодкий сироп із соку клена. Його часто використовують як добавку до млинців або вафель, але він також є популярним замінником цукру.

– це солодкий сироп із соку клена. Його часто використовують як добавку до млинців або вафель, але він також є популярним замінником цукру. меляса – це темна, гірко-солодка рідина, яка залишається після того, як із сирої тростини добудуть весь цукор. Через насичений смак патоку краще використовувати в невеликих кількостях.

Натуральні підсолоджувачі зазвичай дорівнюють цукру, за винятком екстракту листя стевії та екстракту монахового плоду. Перше в 200 – 400 разів солодше цукру, а друге в 100 – 250 разів.