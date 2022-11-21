Натуральные заменители кажутся полезными сахара, но на самом деле их витаминно-минеральный состав не слишком отличается. К примеру, мед и сахар имеют одинаковые питательные предпочтения, и употребление натуральных заменителей, как правило, не предоставит дополнительных преимуществ для здоровья.

Потребление слишком большого количества подсластителей может привести к таким проблемам как кариес и увеличение веса. Поэтому натуральные заменители сахара в рационе следует ограничить так же, как и другие виды сахара и употреблять их в умеренных количествах.

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Какие существуют натуральные заменители сахара

Среди натуральных заменителей сахара можно найти:

экстракт листьев стевии – популярный подсластитель со вкусом, похожим на лакрицу, и горьким привкусом. Из-за привкуса его часто смешивают с другими подсластителями. Он в 200 – 400 раз слаще сахара;

– популярный подсластитель со вкусом, похожим на лакрицу, и горьким привкусом. Из-за привкуса его часто смешивают с другими подсластителями. Он в 200 – 400 раз слаще сахара; экстракт монахового фрукта – это подсластитель, полученный из сока азиатской субтропической дыни. Он обладает легким фруктовым вкусом, поэтому его также часто смешивают с другими подсластителями. Он в 100 – 250 раз слаще сахара;

– это подсластитель, полученный из сока азиатской субтропической дыни. Он обладает легким фруктовым вкусом, поэтому его также часто смешивают с другими подсластителями. Он в 100 – 250 раз слаще сахара; кокосовый сахар – это натуральный сахар, сделанный из сока кокосовых пальм. В процессе производства он меньше обрабатывается, чем белый сахар, и имеет более низкий гликемический индекс. Это простая альтернатива сахару;

– это натуральный сахар, сделанный из сока кокосовых пальм. В процессе производства он меньше обрабатывается, чем белый сахар, и имеет более низкий гликемический индекс. Это простая альтернатива сахару; мед производится пчелами из цветочного нектара или выделений (медовой росы) других насекомых путем ферментативной деятельности и испарения воды. Он может иметь более низкий или такой же гликемический индекс, как сахар, в зависимости от сорта меда.

Мед является тоже натуральным заменителем сахара / Фото Unsplash

кленовый сироп – это сладкий сироп из клена. Его часто используют в качестве добавки к блинам или вафельам, но он также является популярным заменителем сахара.

– это сладкий сироп из клена. Его часто используют в качестве добавки к блинам или вафельам, но он также является популярным заменителем сахара. меласса – это темная, горько-сладкая жидкость, которая остается после того, как из сырого тростника достанут весь сахар. Из-за насыщенного вкуса патока лучше использовать в небольших количествах.

Натуральные подсластители обычно равны сахару, за исключением экстракта листьев стевии и экстракта монахового плода. Первое в 200 – 400 раз слаще сахара, а второе в 100 – 250 раз.