Йдеться про одяг. Як ставлення до нього сприяє виявленню аутизму, дослідили британські вчені. Розповідаємо, на що ж варто звернути увагу.

Цікаво Кінна терапія: як тварини допомагають боротись зі стресом

Чи може одяг вказати на аутизм

Дослідження у Великій Британії виявило, що 92% людей з аутизмом схильні до сенсорної чутливості, а 73% користуються одягом, щоб врегулювати свої почуття. Експертка Лаура Халл виокремила два види поведінки, які можуть вказувати на розлад.

Чутливість до матеріалів

Якщо діти або дорослі надзвичайно чутливі до певних предметів одягу або вважають їх незручними, наприклад, стягують шкарпетки чи одяг або віддають перевагу м'яким і безшовним матеріалам, як-от фліс і джерсі. Це може бути ознакою того, що у них є сенсорна чутливість, пов'язана з аутизмом,

– зазначає експертка з аутизму університету Бристоля.

Небажання змінювати одяг

Дехто шукає в одязі розраду й підтримку, тому тривалий час не змінює свого гардероба. Так людина може носити один і той самий одяг дуже довго. А ще вона не матиме бажання його змінювати, адже це створюватиме їй дискомфорт. Вона протистоятиме та матиме негативні відчуття, бо почуватиметься у небезпеці.



Ставлення до одягу може вказати на розлад / Фото Pexels

Які ще є симптоми аутизму

Серед найпоширеніших симптомів називають:

обмеженість у спілкуванні та контакті з навколишнім світом;

вузькоспрямовані інтереси й одноманітні, часто повторювані, дії;

розумову відсталість;

істотну затримку розвитку мови у дитини;

повторення завчених фраз, почутих раніше;

порушення чуттєвого сприйняття, будь-який дотик викликає дискомфорт.

Якщо ви підозрюєте, що у ваших знайомих може бути аутизм, необхідно поговорити з відповідними фахівцями, як-от сімейним лікарем загальної практики або ж координатором з особливих освітніх потреб у навчальному закладі.