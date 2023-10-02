Спальня – це одна з найважливіших кімнат в усій вашій квартирі, тож ви маєте перетворити це місце на справжню святиню. Та існують деякі кольори, які заважатимуть вашому відпочинку та зроблять приміщення некомфортним.

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Яскраво-жовтий

Дизайнерка інтер'єру Емма Беріл переконана, що яскраві жовті відтінки – це зовсім не те, що повинно бути у вашій спальні.

Не так багато кольорів, які я б порадила людям не використовувати у своїй спальні, оскільки кожен має унікальний смак. Однак один колір, який, як відомо, має негативний вплив, – яскраво-жовтий. Відомо, що цей колір заважає сну, оскільки він змушує мозок думати, що зараз день або час для неспання,

– розповіла дизайнерка.

Яскраво-жовтий колір нагадує про сонце, і вам буде дедалі важче спати у кімнаті, коли вона оздоблена цим відтінком. Та якщо цей колір вам до вподоби, буде доречно використати його у ванній кімнаті чи кухні.

Червоний та помаранчевий

Сміливі та теплі кольори можуть надати яскравих акцентів кімнаті, проте вони точно не допоможуть вам заспокоїтися та налаштуватися на сон. Якщо ви думаєте, у який колір пофарбувати стіни чи які шпалери варто обрати, для спальні краще підійдуть безтурботні та заспокійливі кольори, а не яскраві.

Втім, помаранчеві та червоні кольори чудові для кухонь чи ванної кімнати.



Помаранчевий колір погано підходить для спалень / Фото Pexels​

Чорний

Чимало людей думають, що зробити свою спальню темною, щоб там краще спалося – це хороша ідея, проте насправді це не так.

Я рекомендую пропустити тенденцію повністю чорних спалень останніх кількох сезонів. Хоча схожа на печеру сучасна атмосфера, безумовно, є ескапістською, вона не викликає того добробуту та зняття стресу, якого жадають мої клієнти,

– розповіла дизайнерка Шей Холланд.

Та якщо ви все ж хочете додати до своєї спальні темні акценти, ви можете обрати темний комод чи ліжко, замість того, щоб фарбувати стіни у чорний колір.