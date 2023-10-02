Спальня – это одна из самых важных комнат во всей вашей квартире, так что вы должны превратить это место в настоящую святыню. И есть некоторые цвета, которые будут мешать вашему отдыху и сделают помещение некомфортным.

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Ярко-желтый

Дизайнер интерьера Эмма Берил убеждена, что яркие желтые оттенки – это совсем не то, что должно быть в вашей спальне.

Не так много цветов, которые я бы посоветовала людям не использовать в своей спальне, поскольку у каждого есть уникальный вкус. Однако один цвет, который, как известно, оказывает негативное влияние, – ярко-желтый. Известно, что этот цвет мешает сну, поскольку он заставляет мозг думать, что сейчас день или время для бодрствования,

– рассказала дизайнер.

Ярко-желтый цвет напоминает о солнце, и вам будет все труднее спать в комнате, когда она украшена этим оттенком. Но если этот цвет вам нравится, будет уместно использовать его в ванной или кухне.

Красный и оранжевый

Смелые и теплые цвета могут придать ярким акцентам комнате, однако они точно не помогут вам успокоиться и настроиться на сон. Если вы думаете, в какой цвет покрасить стены или какие обои следует выбрать, для спальни лучше подойдут беззаботные и успокаивающие цвета, а не яркие.

Впрочем, оранжевые и красные цвета великолепны для кухонь или ванной комнаты.



Оранжевый цвет плохо подходит для спален / Фото Pexels

Черный

Многие думают, что сделать свою спальню темной, чтобы там лучше спалось – это хорошая идея, однако на самом деле это не так.

Я рекомендую пропустить тенденцию полностью черных спален последних нескольких сезонов. Хотя похожая на пещеру современная атмосфера, безусловно, эскапистская, она не вызывает того благосостояния и снятия стресса, которого жаждут мои клиенты,

– рассказала дизайнер Шей Холланд.

Но если вы все же хотите добавить в свою спальню темные акценты, вы можете выбрать темный комод или кровать, вместо того чтобы окрашивать стены в черный цвет.