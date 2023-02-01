Лікар, доктор медичних наук Бет МакКемпбелл наголошує, що навіть здорові продукти можуть містити у собі небезпеку. Що не варто споживати у великих дозах, розповідаємо далі.
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Список продуктів, які не такі вже й корисні
Коричневий рис
Він корисніший за білий, але може містити у собі неорганічний миш'як. При частому вживанні цієї речовини підвищується ризик розвитку захворювань серця, діабету, раку. Через це коричневим рисом не можна зловживати.
Плоди з кісточками
Такі фрукти мають у своєму складі ціаногенні сполуки, які організм при певних обставинах може конвертувати в отруту. Таких продуктів теж не варто їсти багато.
Не зловживайте плодами з кісточками / Фото Pexels
Непастеризований сир
Якщо сир не пройшов термічної обробки задля знищення бактерій та запобігання харчовому отруєнню, вас можуть чекати небезпечні хвороби – листерія та кампілобактеріоз.
Мед
Інколи до складу ненатурального меду входять отруйні алкалоїди, які провокують головний біль, нудоту чи запаморочення, а також важкі метали і граянотоксин.
Морепродукти
Любителі цих делікатесів, мабуть, насторожились. Устриці, мідії, молюски, краби, креветки, омари тощо при неправильному приготуванні можуть нашкодити. Все залежить від того, чим вони харчувались у морі.