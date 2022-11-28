Деякі трюки справді працюють, інші – лише створять додаткові ускладнення та, зрештою, більше роботи. Сьогодні ми розповімо про брехню, у яку вірять багато людей, й намагаються застосувати це на практиці.

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Міфи про прибирання

Використання харчової соди та оцту для всього

Харчова сода є лужною, а оцет – кислотним. Бульбашки, які утворюються під час змішування цих двох інгредієнтів, є просто вуглекислим газом.

Замість того, щоб поєднувати харчову соду з оцтом, змішайте її з водою. Ви можете очистити жир і бруд, які накопичилися на кухні чи будь-де вдома. Ви також можете нанести харчову соду безпосередньо на плями. Вам просто потрібно посипати ним килим або матрац, наприклад, перед чищенням пилососом, щоб очистити від небажаних запахів.

Якщо харчову соду не поєднувати з будь-яким типом кислоти чи води, вона все одно працюватиме як чудовий м'який абразивний очищувач.



Міксом соди та оцту не можна чистити все / Фото Unsplash

Очищення скла газетою

Це досить популярний лайфхак, який насправді виявився неправдою. Газету зазвичай використовували для миття та сушіння вікон через тип чорнила на основі нафти, який вона містить. Ці чорнила були відомі тим, що злегка полірували скло, тож свого часу цей трюк працював чудово. Однак цей інгредієнт більше не використовується в поліграфії.

Найкращий спосіб очистити скло, дзеркала та вікна – використовувати серветки з мікрофібри.

Очищення плям з одягу лаком для волосся

З роками цей продукт отримав репутацію завдяки очищенню чорнильних плям з різних типів тканини. Метод був і справді ефективний. Але секретним інгредієнтом формули спрею для волосся був спирт.

З часом виробники зменшили кількість спирту або взагалі виключили цей інгредієнт, оскільки він може висушити або пошкодити волосся. Тому цей трюк більше не працює.

Використання коли для чищення унітаза

Вважалося, що кока-кола чистить мінеральні накопичення через кількість вуглекислоти, яка міститься в ній. Однак ця газована вода в основному є сиропом, який залишить будь-яку поверхню липкою.

Вам краще придбати засоби, спеціально призначені для дезінфекції ванних кімнат. Вони часто містять такі інгредієнти, як відбілювач або перекис водню.

Очищення плям від праски кукурудзяним крохмалем

Звісно, ​​кукурудзяний крохмаль не зможе повернути до життя одяг, який уже прогорів під праскою. Невідомо, звідки походить цей міф, але це точно неправда.

Сліди на одязі можна очистити різними способами. Однак це залежить від типу тканини, яку ви намагаєтеся врятувати. На бавовняному одязі ви можете просто натерти пляму невеликою кількістю перекису водню і залишити на одну хвилину, перш ніж полоскати весь одяг. Для кольорового одягу можна спробувати використати білий оцет. Нанесіть білою тканиною і повторюйте, поки пляма не зникне. Промийте холодною водою.

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