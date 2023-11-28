Якщо ви хочете уникнути зимових хвороб, краще би заздалегідь подбати про те, щоб не підхопити застуду. Тож для того, щоб захистити свій організм, ви можете додати до свого раціону кілька корисних напоїв, які радить експертка Саманта Бош.

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Вода

Людське тіло на 60 – 70% складається з води, тож буквально кожна функція організму потребує її для того, щоб нормально функціонувати. Тож вживання достатньої кількості води – це хороший старт для зміцнення своєї імунної системи.

А коли ваше тіло зневоднене, це може сприяти розвитку великої кількості вірусів та бактерій в організмі. Тож намагайтеся щодня споживати оптимальну кількість води, щоб забезпечити усі потреби свого організму.

Зелений чай

Ще один напій, яким ви можете насолодитися, щоб підвищити природний захист свого організму. Річ у тому, що зелений чай багатий на поліфеноли-флаваноїди, які можуть забезпечити велику кількість переваг для здоров'я: зокрема, знизити ризик серцевих захворювань та деяких видів раку.



Зелений чай може захистити від застуди / Фото Pexels

Також зелений чай допомагає зміцнити імунітет завдяки антиоксидантам, що містяться у ньому.

Кефір

Якщо ви хочете вживати більше молочних продуктів, то кефір буде дуже корисний у тому, щоб покращити вашу імунну систему. У ньому можна знайти безліч потрібних пробіотиків, які допомагають підтримувати збалансовану мікробіоту шлунково-кишкового тракту.

Лимонно-імбирний чай

Цей чай може стати чудовим доповненням до профілактики застуди як восени, так і взимку. Для того, щоб приготувати цей цілющий чай, вам потрібно змішати свіжий натертий імбир та лимонний сік у гарячій воді.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Лимонно-імбирний чай дуже багатий на антиоксиданти та вітамін С, який допомагає захистити клітини від окисних пошкоджень.