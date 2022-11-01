Аби уникнути фатальних наслідків, знадобиться дієва профілактика. У пригоді стане відмова від цих трьох популярних напоїв, які призводять до варикозу.

Цікаво Вживання молока в дорослому віці: коли це безпечно, а коли – ні

Які напої призводять до варикозу

Варикозне розширення вен зазвичай має червоні або сині барвисті прояви на шкірі, які виникають, коли клапани вен наших ніг не дозволяють крові циркулювати та відбувається застій. Причин для появи цієї недуги є чимало. Зокрема, вона може бути спричинена надмірним вживанням певних напоїв.

У список небезпечних рідин потрапили солодкі напої, алкоголь та кава. Нумо розбиратись, у чому їхній негативний вплив.

Почнемо з цукру – він викликає проблеми, оскільки перешкоджає циркуляції крові та спричиняє закупорювання всередині вен. Подібним чином може впливати на вени і алкоголь, але це точно не єдиний наслідок, з яким доведеться зіткнутись організму після його потрапляння всередину.

Вчені пояснюють, що алкоголь створює значне навантаження на судинну систему організму через прискорене серцебиття. До цього призводить втрата еритроцитів, які відповідають за доставку кисню по всьому тілу. Тоді ж посилюється тиск на вени гомілок і стоп, тож ймовірність варикозного розширення вен зростає.

Варикоз – це не лише естетична проблема / Фото Pexels

І врешті ворог №3 – кава. Канадські експерти зазначають, що цей тонізувальний напій спричиняє звуження вен, що відкриває прямий шлях до розвитку хронічної венозної недостатності, яка згодом може призвести до набухання вен.

При ігноруванні недуги вона може мати фатальні наслідки, а при належному догляді хвороба швидко зникає.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Окрім обмеження споживання цих напоїв, експерти рекомендують для профілактики використовувати простий лайфхак – підіймайте ноги. Під час сидіння покладіть їх на подушку чи підставку. Так покращиться кровотік, що допоможе мінімізувати пошкодження шкіри та утворення тромбів.

Серед інших профілактичних заходів – підтримка нормальної ваги, носіння спеціальних панчіх та регулярні фізичні вправи, які покращують кровообіг.