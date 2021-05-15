Для профилактики повышенного давления следует отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься физическими нагрузками, а также позаботиться о правильной диете с минимальным употреблением соли и продуктами, богатыми калием. Последние помогут вывести лишнюю воду из организма и расширить сосуды.

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Калием богаты фрукты и ягоды, в частности гранат, абрикосы, персики, виноград, черная смородина, шиповник. Используйте один этих продуктов для основы вашего чая, сока или смузи, чтобы снизить риск гипертонии.

Гранатовый сок

Ученые Университета Западной Австралии утверждают, что антигипертензивные свойства сока граната объясняются высоким содержанием полифенолов – веществ, которые обеспечивают антиатерогенныое действие, то есть препятствуют развитию атеросклероза и защищают сосудистую ткань от воспаления.

По данным ученых, в среднем после употребления гранатового сока наблюдалось снижение систолического артериального давления на 4,96 миллиметра ртутного столба, а диастолического – примерно на 2,01 миллиметр. Это действие напитка наблюдалась у людей с гипертонией, которые употребляют около стакана сока (240 миллилитров) в день.

Клюквенный и вишневый сок

Употребление сока клюквы способствует снижению систолического давления на 3,68 миллиметра, диастолического – на 1,52. Что касается сока вишни, его аналогичные цифры – 4 и 3,11 миллиметра.

Зеленый чай

Влияние напитка на кровяное давление изучалось учеными Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине (Китай). После экспериментом, ученые пришли к выводу, что при регулярном употреблении зеленый чай снижает систолическое артериальное давление на 2,1 миллиметра, диастолическое – на 1,7. Черный чай при этом демонстрирует снижение лишь на 1,4 и на 1,1 миллиметра соответственно.

Каркаде в охлажденном виде

По данным Express Health, у людей, которые регулярно употребляли каркаде, за 6 недель удалось зафиксировать гипотензивное действие, у тех, кто принимал напиток-плацебо подобные результаты отсутствовали.

Напиток из шиповника

Плоды шиповника содержат флавоноиды, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов. Как информирует Express Health, исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление напитка (40 граммов порошка шиповника), может привести к улучшению состояния уже через 6 недель.

Учтите, что эти советы не являются универсальными. Прежде чем начинать профилактику или лечение, проконсультируйтесь с экспертами.