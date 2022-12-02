Часто люди не витримують і вдаються до хірургії чи лазерного шліфування. Однак варто спробувати менш інвазивні, природні варіанти лікування.

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Олія чорного кмину

Крім антибактеріальних і противірусних властивостей, ця олія має протизапальну дію. Дослідження показали, що олія чорного кмину здатна також прискорити та покращити загоєння ран. До того ж вона може вирівняти пігментацію або навіть повністю запобігти виникненню прищів.

Олія насіння шипшини

Продається в основному як засіб проти старіння, широко доступна і безпечна для нанесення безпосередньо на шкіру.

Одне дослідження показало, що її можна використовувати для лікування шрамів. Хоча дослідження стосувалося хірургічних шрамів, олія також може бути корисною для зменшення рубців від прищів.

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Мед

Його використовують для багатьох лікувальних цілей, враховуючи опіки, рани та герпес. Дослідження показують, що мед може прискорити загоєння ран, зменшуючи ймовірність утворення рубців.

Дослідники виявили, що пряме нанесення меду може допомогти очистити рани завдяки його антибактеріальним властивостям. Він також здатний боротися з інфекціями, які спричинити появу більшої кількості прищів.

Алое вера

Згідно з одним дослідженням, нанесення алое вера безпосередньо на рани зменшило запалення та розмір рубцевої тканини.

Ви можете знайти гелі та продукти з алое вера в аптеках або виростити рослину самостійно. Розріжте листя та нанесіть липкий гель безпосередньо на шкіру.

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